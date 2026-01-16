我是廣告 請繼續往下閱讀

May’n五月來台開唱 搶票資訊一次看

May’n演出準備2年 邀大家一起享受

日本實力派動漫歌姬May’n正式宣布將於2026年5月10日在Zepp New Taipei開演唱會，票價分為1F搖滾區（VIP）3200元、一般2600元、2F座位區2800元等3種，1月25日（日）11：00在Ticket Plus遠大售票系統正式開賣。此次《May’n 20th Anniversary Live Tour 2026「THE BEST of May’n」in Taipei》台北演唱會由HORIPRO INTERNATIONAL與好玩國際文化共同主辦，致力於為台灣部員們呈現最高規格的視聽饗宴，演出票券將於2026年1月25日（日）上午11：00正式在Ticket Plus遠大售票系統開賣，邀請所有部員準時集合，與May’n共同寫下這場20年一遇的感人篇章。演出時間：2026年5月10日（日）17：30演出地點：Zepp New Taipei演出票價：1F搖滾區VIP 3200元、一般2600元、2F座位區2800元售票時間：2026年1月25日（日）11：00售票系統：Ticket Plus 遠大售票系統自2024年6月啟動《Road to 20th Anniversary》以來，May’n投入整整2年的時間，用心準備這場橫跨20載的音樂盛宴，May’n感性表示：「這2年我一直在傳遞謝意，唱了好多好多的歌，真的是充滿了無數次『人生中最棒！』的瞬間。」對於May’n而言，現場演出永遠是她最珍視的歸宿，隨著2週年即將在2026年5月31日劃下完美句點，她熱情宣誓：「直到最後一刻，我都要在最愛的舞台上跟你們玩個痛快！多彩繽紛且貪心地，在May’n Space裡，聽我唱歌吧！」