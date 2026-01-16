肯德基蛋撻近日宣布將走入歷史，但今（16）日真相大反轉，官方公布肯德基蛋撻將大改版，變成全新版本「超極酥蛋撻」登場，玩反差的行銷手法引發消費者不滿，相關話題在網路上不斷。不過除了蛋撻改版消息以外，網路上意外有網友發現，蛋「撻」的真正讀音並非「ㄊㄚˇ」，根據教育部《國語辭典簡編本》表示，其讀音只有「ㄊㄚˋ」一音，讓眾人恍然大悟，驚呼「搞錯好幾年」。
肯德基蛋撻不是唸「ㄊㄚˇ」！正確讀音曝光
肯德基蛋撻昨日宣布將停售，表示經典原味蛋撻將走入歷史，現有蛋撻將於全台門市售完截止，今（16）日官方公布真相，透露原味蛋撻將改版，未來將推出全新「原味蛋撻－超極酥」，改變過往製法，口感更酥脆。但玩反差的行銷手法卻引發負面評論
除了肯德基蛋撻行銷問題在網路發酵，也有網友意外發現「撻」的讀音並非是「ㄊㄚˇ」。實際查看肯德基官方網站，官方正式名稱為「原味蛋撻」，而在教育部《國語辭典簡編本》中，「撻」的讀音確實只有「ㄊㄚˋ」，有用棍、鞭拍打或勇武等意思，也讓一票人恍然大悟「原來是四聲」、「竟然是ㄊㄚˋ，念錯好幾年」。
據了解，蛋撻是以蛋漿當作餡料的經典美食，起源來自於中世紀英國，過去本是英國宮廷甜點，但隨著中西飲食文化交流，蛋撻由英國傳入廣州，1940至50年代，則由廣州師傅傳入香港，透過香港茶餐廳文化發揚光大，後成為香港最具代表性的在地美食，之所以稱作蛋撻，是來自英文「tart」的粵語音譯，後來傳入台灣，不過在台灣也有人將其稱作「蛋塔」。
肯德基新蛋撻1月20日開賣！真實口感搶先看
據悉，肯德基今日在線上說明會中發布宣傳影片，表示熱賣28年的原味蛋撻走入歷史，未來將更改全新配方，以「超極酥」新蛋撻登場，製作手法重新研發，「翻新過往撻皮製法，從配方比例、空氣層結構到全程控溫烘烤皆全面翻新，打造層次更分明、口感更酥脆的新一代原味蛋撻。」
《NOWNEWS今日新聞》搶先曝光新版口感，新款邊緣層次明顯增加不少、過去舊款塔皮即使烤過也感覺只是蓬鬆，新款口感則大進化，蛋撻皮的層次變明顯、咬得到片片酥脆，但拿取過程中易碎，邊緣一碰就掉，建議食用時一定得拿著盒子或衛生紙墊著。
肯德基蛋撻雖然大升級，未來口感部分也可能更進化，究竟好不好吃還是個人主觀看法，但多數民眾揚言拒買的最大關鍵，正是本次狼來了的行銷手法，難免讓民眾有受騙感受，就連行銷專家、數位行銷公司「來電司康」CEO廖致誠也表示，「這是在用消費者焦慮換KPI，短期聲量會爆，長期信任會被消磨。」也導致肯德基這次手法遭到炎上。
資料來源：肯德基
我是廣告 請繼續往下閱讀
肯德基蛋撻昨日宣布將停售，表示經典原味蛋撻將走入歷史，現有蛋撻將於全台門市售完截止，今（16）日官方公布真相，透露原味蛋撻將改版，未來將推出全新「原味蛋撻－超極酥」，改變過往製法，口感更酥脆。但玩反差的行銷手法卻引發負面評論
除了肯德基蛋撻行銷問題在網路發酵，也有網友意外發現「撻」的讀音並非是「ㄊㄚˇ」。實際查看肯德基官方網站，官方正式名稱為「原味蛋撻」，而在教育部《國語辭典簡編本》中，「撻」的讀音確實只有「ㄊㄚˋ」，有用棍、鞭拍打或勇武等意思，也讓一票人恍然大悟「原來是四聲」、「竟然是ㄊㄚˋ，念錯好幾年」。
據悉，肯德基今日在線上說明會中發布宣傳影片，表示熱賣28年的原味蛋撻走入歷史，未來將更改全新配方，以「超極酥」新蛋撻登場，製作手法重新研發，「翻新過往撻皮製法，從配方比例、空氣層結構到全程控溫烘烤皆全面翻新，打造層次更分明、口感更酥脆的新一代原味蛋撻。」
《NOWNEWS今日新聞》搶先曝光新版口感，新款邊緣層次明顯增加不少、過去舊款塔皮即使烤過也感覺只是蓬鬆，新款口感則大進化，蛋撻皮的層次變明顯、咬得到片片酥脆，但拿取過程中易碎，邊緣一碰就掉，建議食用時一定得拿著盒子或衛生紙墊著。
資料來源：肯德基