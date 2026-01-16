我是廣告 請繼續往下閱讀

肯德基蛋撻不是唸「ㄊㄚˇ」！正確讀音曝光

實際查看肯德基官方網站，官方正式名稱為「原味蛋撻」，而在教育部《國語辭典簡編本》中，「撻」的讀音確實只有「ㄊㄚˋ」，有用棍、鞭拍打或勇武等意思

▲在台灣肯德基官方網站中，即可發現正式名稱為「原味蛋撻」。（圖／肯德基官網）

之所以稱作蛋撻，是來自英文「tart」的粵語音譯，後來傳入台灣，不過在台灣也有人將其稱作「蛋塔」。

▲實際查看教育部《國語辭典簡編本》表示，「撻」的讀音確實只有「ㄊㄚˋ」，有用棍、鞭拍打或勇武等意思。（圖／翻攝教育部國語辭典簡編本）

肯德基新蛋撻1月20日開賣！真實口感搶先看

新款口感則大進化，蛋撻皮的層次變明顯、咬得到片片酥脆，但拿取過程中易碎，邊緣一碰就掉，建議食用時一定得拿著盒子或衛生紙墊著。