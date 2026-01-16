我是廣告 請繼續往下閱讀

為從源頭防堵，衛福部食藥署預告修正「管制藥品分級及品項」草案，新增苯基乙基胺戊酮等3項管制藥品，包括「喪屍煙彈」依托咪酯前驅物，和7-羥基帽柱木鹼、苯基乙基胺戊酮，預告期為14天。根據最新統計，去（2025）年上半年，用於製造喪屍煙彈的依托咪酯等二級毒品驗尿陽性案件數，累計達1萬4279件，是2024年全年5709件近3倍；為有效從源頭管制，食藥署預告修正「管制藥品分級及品項」草案，新增依托咪酯前驅物、苯基乙基胺戊酮等3項管制藥品，均無醫療用途，列為管制藥品，預告期自13日至27日，期滿後彙整各界意見，報行政院核定後正式公告。公告生效後，輸入、輸出、製造、販賣、購買及使用等行為，一律須依「管制藥品管理條例」辦理，且凡是仍持有上述品項的機構業者，都必須依法申請「管制藥品登記證」，並在業務處所設置簿冊，詳實記錄每日收支、銷毀、減損與結存情形，定期申報使用量，若違反者，最高可罰新台幣30萬。