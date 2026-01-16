我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全家冰淇淋驚喜特價，多款都限時下殺19元、29元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「全家康康5」是1月16日至1月18日。（圖／全家www.family.com.tw）

▲7-11霜淇淋1月新口味為「甘王草莓卡士達」霜淇淋，+10元可升級泡芙款。（圖／記者鍾怡婷攝）

快趁下一波降溫前囤貨！全家冰淇淋驚喜特價，多款都限時下殺19元、29元，包括雪酪冰棒、紅豆煉乳雪糕、鮮凍芒果冰棒、還有「蠟筆小新草莓脆皮雪糕」原價69元、特價19元，相當於下殺2.7折，且本週門市還有10元多一支優惠，；7-11則是有五六日雪淋霜、酷聖霜霜淇淋憑icash2.0、icashPay享任選第二件半價。◾蠟筆小新草莓脆皮雪糕，原價69元、特價19元◾FUTABA檸檬牛乳冰淇淋冰棒，原價59元、特價19元◾FUTABA草莓牛乳冰淇淋冰棒，原價59元、特價19元◾中央製乳 蜜柑優格風味冰淇淋，原價59元、特價19元◾韓國LOTTE SNOOPY紅豆夾心牛奶雪糕，原價59元、特價19元◾MON TABLE鮮凍芒果冰棒，原價45元、特價19元◾Fami蘋果雪酪冰棒，原價40元、特價19元◾Fami蜂蜜柚子雪酪冰棒，原價40元、特價19元◾Fami蜜桃雪酪冰棒，原價40元、特價19元◾Niseko北海道紅豆煉乳雪糕，原價40元、特價19元◾百吉xCoCo葡萄柚果粒茶冰棒，原價35元、特價19元◾百吉謎之雪糕，原價35元、特價19元◾Niseko生巧克力雪派，原價69元、特價29元◾Niseko香草可可雪派，原價69元、特價29元◾小美X天仁 913茶王蜂蜜風味布朗尼雪糕，原價49元、特價29元◾WA!COOKIES伯爵可可雪蓋雪糕／真 松露巧克力雪蓋雪糕，原價49元、特價29元◾馬來貘 貘抖明星巧克力 巧酥牛奶雪糕，原價49元、特價29元◾阿奇儂X鮮乳坊 白巧克力戀乳雪糕，原價40元、特價29元◾杜老爺焦糖金沙 鹹蛋黃雪糕，原價45元、特價29元◾桂冠冰菓室 百香白葡萄雪酪，原價45元、特價29元◾桂冠冰菓室 水蜜桃石榴雪酪，原價45元、特價29元此外，全家即起至1月18日前，門市購買霜淇淋不限口味10元多一支。◾阿奇儂X鮮乳坊 生巧克力戀乳雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）◾FMC天然水1385ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾農心 辣白菜泡菜拉麵袋麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾滋露草莓巧克力買1送1，5折（原價18元、特價9元）7-11則是自1月7日起至2月3日，每週五六日雪淋霜、酷聖霜霜淇淋憑icash2.0、icashPay享任選第二件半價。1月7日至2月17日，每週五六日思樂冰全品項第二杯半價。1月霜淇淋新口味為「甘王草莓卡士達」霜淇淋，攜手知名甜點品牌「亞尼克菓子工房」合作，以甘王草莓入料，拌入香濃滑順的卡士達，果香濃郁、口感層次更加明顯。且只要加價10元即可升級「泡芙款霜淇淋」。