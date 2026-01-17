今天至下周一（1月17日至1月19日）迎接大學學測，中央氣象署表示，這段時間水氣增多，基隆北海岸、大台北山區、東半部降雨機率提高，下周二至下周四（1月20日至1月22日）冷氣團南下，下雨時間長，北台灣甚至會有局部大雨，氣溫方面，下周二中部以北、宜蘭早晚低溫僅10至13度，局部將跌破10度。
今天天氣：水氣增加 北部、東半部有局部降雨
1月17日今天天氣，氣象署指出，迎風面水氣增，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區也有零星降雨機率，而其他地區為多雲到晴，中南部日夜溫差大。西半部、宜蘭14至17度，花東18至19度，白天高溫北部、東半部22至24度、中南部25至27度。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、澎湖
橘色提醒：高屏、馬祖、金門
環境部提及，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物易累積；北部、中南部地區及馬祖清晨易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南零星地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
明天的天氣：天氣變化不大 冷空氣將南下
1月18日明天的天氣，氣象署說明，天氣與今天類似，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區也有零星降雨機率，而其他地區為多雲到晴，中南部日夜溫差大。西半部、宜蘭14至17度，花東18至19度，白天高溫北部、東半部22至24度、中南部25至27度。
一周天氣：強烈大陸冷氣團襲台 下周最冷跌破10度
氣象署提及，下周一東北風增強，水氣再增加，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭降雨機率較高，桃園以北、花蓮加大為局部短暫雨，台東、恆春半島也有零星降雨。下周二至下周四水氣仍多，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭「下雨時間長」，下周二更有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花蓮有局部短暫雨，台東、恆春半島零星降雨，其它地區多雲到晴，下周四竹苗、中部山區都有零星降雨。
氣溫方面，劉沛滕提及，下周一之前各地白天高溫大致在20度以上，早晚較涼，中南部日夜溫差大；下周二起強烈大陸冷氣團影響，氣溫逐漸下降，尤其北台灣降溫明顯，一直到下周四，中部以北、宜蘭白天低溫10至13度，南部、花東13至15度，局部地區會跌破10度。
資料來源：中央氣象署、環境部
我是廣告 請繼續往下閱讀
1月17日今天天氣，氣象署指出，迎風面水氣增，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區也有零星降雨機率，而其他地區為多雲到晴，中南部日夜溫差大。西半部、宜蘭14至17度，花東18至19度，白天高溫北部、東半部22至24度、中南部25至27度。
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、澎湖
橘色提醒：高屏、馬祖、金門
環境部提及，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物易累積；北部、中南部地區及馬祖清晨易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南零星地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
明天的天氣：天氣變化不大 冷空氣將南下
1月18日明天的天氣，氣象署說明，天氣與今天類似，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區也有零星降雨機率，而其他地區為多雲到晴，中南部日夜溫差大。西半部、宜蘭14至17度，花東18至19度，白天高溫北部、東半部22至24度、中南部25至27度。
氣象署提及，下周一東北風增強，水氣再增加，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭降雨機率較高，桃園以北、花蓮加大為局部短暫雨，台東、恆春半島也有零星降雨。下周二至下周四水氣仍多，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭「下雨時間長」，下周二更有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花蓮有局部短暫雨，台東、恆春半島零星降雨，其它地區多雲到晴，下周四竹苗、中部山區都有零星降雨。
氣溫方面，劉沛滕提及，下周一之前各地白天高溫大致在20度以上，早晚較涼，中南部日夜溫差大；下周二起強烈大陸冷氣團影響，氣溫逐漸下降，尤其北台灣降溫明顯，一直到下周四，中部以北、宜蘭白天低溫10至13度，南部、花東13至15度，局部地區會跌破10度。
資料來源：中央氣象署、環境部