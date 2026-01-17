我是廣告 請繼續往下閱讀

▲兩條水晶巨龍鑲有250萬顆施華洛世奇水晶，長度50公尺，重量達20噸，面對面懸掛在博華飯店大廳。（圖／MISSCOCOLA微博）

▲如皇宮般的豪華飯店連吳佩慈的女兒也誇讚。（圖／吳佩慈小紅書）

女星吳佩慈為大陸富商紀曉波生下4名子女，兩人至今仍未登記結婚，外界以八卦議論，今（16）日傳出吳佩慈的68歲「賭后」準婆婆崔麗杰，3天前在美國塞班島涉嫌違反移民法遭逮捕，崔麗杰盛傳曾經收過吳佩慈贈送的40億水晶巨龍、一幢16億豪宅，身價高達347億，如今富婆淪為階下囚，令人不勝唏噓。紀曉波母親崔麗杰因為涉嫌違反美國移民法，目前關押蘇蘇佩懲教監獄中，她作為外國投資人應持有效E-2C簽證，外界推測已經過期，而其公司過去涉嫌非法僱傭，ICE（美國移民與海關執法局）尚未公布細節，聽證會日期待定。吳佩慈2014年起為紀曉波生下2子2女，至今未婚，被酸民譏「萬年未婚妻」，男友陷入財務危機、準婆婆又被逮捕，她仍過貴婦生活，身價外傳超過232億，勝過台積電創辦人張忠謀，也傳出吳佩慈曾經送兩隻40億水晶巨龍及16億豪宅討好崔麗杰。此外，吳佩慈多年前在社群平台分享塞班島自家造價947億、七星級「博華皇宮」飯店外觀，該飯店以皇宮為靈感，金碧輝煌如童話故事裡的城堡，吳佩慈女兒還誇讚「比迪士尼城堡漂亮」，迫不及待邀同學來家裡作客。崔麗杰曾經被估算淨資產達347億，為博華太平洋前大股東，家族由澳門博彩起家，後來轉戰塞班島興建賭場，但紀家家族事業近年風波不斷，博華皇宮2020年停業、2024年破產負債53億，如今男友財務狀況不明，準婆婆又被抓，吳佩慈是否遭受波及成為外界注目焦點。