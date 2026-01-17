紐約大都會在錯失強打塔克（Kyle Tucker）加盟道奇的爭奪戰後，大都會高層火速於今（17）日與多倫多藍鳥看板球星比薛特（Bo Bichette）達成協議，簽下一份為期3年、總額1.26億美元（約合新台幣39.8億元）的重磅合約。這筆交易最令人震驚的，莫過於大都會在最後一刻成功「攔胡」分區宿敵費城人，讓對方原以為能簽下重砲，最終卻落得一場空。
短約高薪定勝負！比薛特拒絕費城人長約入駐紐約
根據《USA Today》名記南丁格爾（Bob Nightengale）爆料，費城人原本對於簽下比薛特極具信心，甚至已同意比薛特提出的7年2億美元的長約請求。然而，就在費城人以為合約即將塵埃落定時，大都會在塔克爭奪戰敗北後，決定豪擲千金，祭出年薪高達4200萬美元的「3年高薪短約」強勢搶人。
消息指出，這份合約不包含任何延遲付款，且比薛特在合約第一年與第二年結束後皆享有「跳脫權」（Opt-out）。對於比薛特而言，這份合約不僅讓他年薪暴漲，更保留了未來再次挑戰市場的靈活性，也讓費城人眼睜睜看著心儀對象轉投宿敵懷抱。
守位大轉彎！昔日明星游擊手將移防「三壘熱角」
除了合約金額驚人，比薛特的守位調整也引發熱議。根據《The Athletic》資深記者羅森索（Ken Rosenthal）指出，比薛特加盟大都會後預計將移防三壘。這位兩屆明星游擊手過去雖曾傳出願意轉戰二壘，但「三壘」從未在討論範圍內，此次為了配合大都會陣容調整，比薛特將首度挑戰角落內野的守備。
大都會陣容大洗牌 新球季展現爭冠野心
大都會去年僅繳出83勝79敗、無緣季後賽的戰績，休賽季決定全面重組。雖然球團交易走了阿隆索（Pete Alonso）、迪亞茲（Edwin Diaz）等功勳老將，但同時引進了明星二壘手塞米恩（Marcus Semien）與一壘手波蘭柯（Jorge Polanco）。
比薛特去年在藍鳥繳出打擊率.311、18轟、94分打點的亮眼數據，甚至在世界大賽期間維持高檔手感。大都會期待他的加入能與新進戰力產生化學反應，一掃去年進攻端不穩的陰霾，重返爭冠行列。
