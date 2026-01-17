「2026台南甜點節」將於今（17）日至明（18）日下午14:00至20:00，在永康區登場，台南市觀光旅遊局表示，此次地點涵蓋圖書館新總館周邊，包含東橋九路、東橋八街、東橋六街。今年共計有110攤甜點攤位參與，永康區公所也公布交通管制措施。《NOWNEWS》整理110攤名單、優惠活動、交通管制時間及地點等資訊一次看。

台南甜點節集結在地知名甜食店、咖啡店、文創手作百貨店家，另外也有台南地區農特產及在地青農以年味及甜味為主題的好康市集，主舞台將設在永康區東橋8街與9路交叉路口，也有舞台表演，請到網紅歌手晶麟 Uriel 將首唱主題曲〈全糖生活〉，搭配爵士樂團與街頭馬戲輪番演出。

▲「2026台南甜點節」共計110攤，攤位名單一覽（圖／取自大東橋商圈臉書www.facebook.com/Dadongqiao）
🟡「2026台南甜點節」相關資訊：

日期：1月17日－1月18日

時間：下午14:00至20:00

地點：台南市立圖書館新總館周邊，包含東橋九路、東橋八街、東橋六街

門票：免費入場

▲「2026台南甜點節」將於今（17）日至明（18）日下午14:00至20:00，在永康區登場。今年共計有110攤甜點攤位參與。（圖／取自台南旅遊臉書www.facebook.com/traveltainan）
🟡「2026台南甜點節」優惠活動：

用悠遊付逛甜點，不只吃甜，還能領回饋、拿限定好禮，前往現場就送100 現金回饋券。活動期間到甜點節活動店家或服務台掃碼領券，單筆滿200元就能用（限量 1500 張）。

另外，滿399元送「思思糖糖杯墊」（限量 200份），滿699元送「台南甜點節限定悠遊卡」（限量 400張）

🟡「2026台南甜點節」表演節目時間表：

📍1月17日：
14:00-15:30 ：采樺
16:40-18:10 ：張晴
18:30-20:00：晶麟Uriel （現場演唱台南甜點節主題曲:全糖生活）

📍1月18日：
14:20-15:50 ：張瀞
16:10-17:40：莊蕎嫣
18:50-20:00：席克斯爵士樂團

🟡「2026台南甜點節」交通管制：

永康區公所表示，配合活動舉行，交通管制時間為16日0時至18日深夜12時止

管制路段如下：

1.東橋9路（全部）雙向車道封路；

2.東橋6街（東橋7路至東橋9路間）雙向車道封路；

3.東橋8街（東橋7路至康橋大道間）雙向車道封路；

4.東橋10街（東橋7路至康橋大道間）單向車道管制；

5.東橋11路（全部）單向車道管制；

6.東橋12街（東橋7路至康橋大道間）單向車道管制，以及康橋大道（全部）雙向車道封路。

資訊來源：台南市觀光旅遊局大東橋商圈臉書

