我是廣告 請繼續往下閱讀

▲A-Lin（如圖）演繹情歌〈I’m Sorry〉情緒潰堤痛哭。（圖／翻攝自聲生不息YouTube）

A-Lin唱一半淚崩台上道歉：曾經那麼愛你！

▲A-Lin（左）演唱情歌療育他人也療癒自己。（圖／翻攝自聲生不息YouTube）

對此，A-Lin經紀人否認兩人離婚，消息人士也透露，兩人只是因為工作關係才分開住，所以生活圈漸行漸遠。

黃甘霖對A-Lin一見鍾情！擄獲歌姬芳心

歌手A-Lin（黃麗玲）近日被爆與結婚19年的老公黃甘霖感情出狀況，婚變傳言惹人臆測，事後其經紀人嚴正澄清：「沒有這件事。」巧的是，A-Lin才剛於中國歌唱節目《聲生不息》中演繹情歌〈I’m Sorry〉，練唱過程多次被觸動內心而崩潰大哭，她吐露心情：「我已經落淚不知道幾次了，就是那種很釋懷的感覺，好像在跟對方說抱歉，我曾經那麼愛你。」與被爆出婚變時刻不謀而合，讓外界不免加以揣測。中國歌唱節目《聲生不息》昨播出最新一集，A-Lin與林宥嘉合作演繹情歌〈I’m Sorry〉，以輕柔語氣娓娓唱盡面對感情時的心有餘力不足，A-Lin唱到尾聲處，情緒忍不住湧上潰堤落淚，隨即向觀眾致歉，受訪時，她坦言當下被歌曲給觸動：「這首歌其實有一種對於過去的感受，你知道愛情嘛，總會有難過的時候。」A-Lin透露，私下練唱多次〈I’m Sorry〉，落淚次數也數不清，連在飛機上聽到歌曲DEMO都忍不住哭了，A-Lin解釋道，「就是那種很釋懷的感覺，好像在跟對方說抱歉，我曾經那麼愛你，尤其這次加入宥嘉的聲音，會讓感傷又多加一些，我相信大家聽到應該也會跟我一樣，很難過、很痛。」全場聽了動容不已。據《鏡週刊》報導，A-Lin與黃甘霖結婚時，男方為當紅球星，A-Lin還只是剛出道的小歌手，名氣不成正比，如今A-Lin貴為歌后，黃甘霖退役後轉當教練，加上夫妻倆近年鮮少同框，導致再度出現婚變一說，黃甘霖多年前和A-Lin於酒吧相識，當時A-Lin還沒走紅，黃甘霖一聽女方歌聲就一見傾心，立刻展開熱烈追求，身為盜壘王的他，還發揮幽默感，對A-Lin說：「小心我盜走了妳的心。」讓A-Lin對黃甘霖印象深刻，答應祕密交往，兩人最後克服遠距離、外界壓力，於2007年步入禮堂，感情至今屹立不搖。▲資料來源—