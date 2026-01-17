我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣學測1規定太現實！英文成績太差沒有頂大念

但是你英文不好，請你先去旁邊哭泣，頂大的科系90%以上都沒有你的份了！」

▲115年學測今（17）日登場，有網友在社群討論：「台灣學測英文如果考不好，頂大基本上都進不去。」引爆熱烈討論。（圖／記者葉政勳攝）

台灣學測英文超重要！頂大99%科系參採英文成績

所有頂大參考英文成績的科系比例高達99%，其中包括成功大學、清華大學、師範大學、政治大學全校科系都要看英文。」

台大只有醫學系不看英文；陽明交大只有資工系的「APCS組/資安組」不看英文；中央大學則是只有「工學院學士班」不看英文。

▲高中輔導老師Ice就表示，頂大的科系參採英文成績比例高達99%，想要進頂大，英文絕對不能放棄。（圖/Threads@高中輔導老師Ice）

115學測考試日程、各科時間一覽！

◾1月17日（六）

◾1月18日（日）

◾1月19日（一）