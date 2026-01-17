115學年度學測今（17）日登場，第一天先考數學A以及自然，許多考生苦讀許久的成果就要展現，期望能夠上好大學。然而就有網友討論到「學測英文真的很重要，英文只要不好什麼頂大都沒了」，貼文引爆熱議，釣出超多過來人表示：「小時候真的後悔沒把英文給念好....長大也來不及了。」連高中輔導老師也都出面證實表示：「想上頂大，真的不能放棄英文。」

台灣學測1規定太現實！英文成績太差沒有頂大念

有網友在社群平台「Threads」貼文指出「我真的只能說學測是很現實的，你國文不好，選不看國文的科系；你數學不好，也能選不看數學的科系；但是你英文不好，請你先去旁邊哭泣，頂大的科系90%以上都沒有你的份了！」

▲大學學測配圖（圖／記者葉政勳攝）
▲115年學測今（17）日登場，有網友在社群討論：「台灣學測英文如果考不好，頂大基本上都進不去。」引爆熱烈討論。（圖／記者葉政勳攝）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「就是在說我....當年數學妥妥拿了個15級，國文還撐著拿13級，英文9級直接爆開」、「英文不好頂大真的是很難進....」、「台大醫學系不看英文！但我考不到謝謝」、「我就是英文只有6級分....國文好歹也有個13級，差點連國立都沒得念」、「台大醫：我這不就來了嗎？但你其他科還行嗎？」、「真的很後悔小時候沒把英文讀好，當初只有8級分真的很難填志願」。

台灣學測英文超重要！頂大99%科系參採英文成績

然而高中輔導老師Ice早在去年底就已經在「Threads」上發文表示：「想進頂大，千萬不要放棄英文，七所頂尖國立大學的學測參採科目，所有頂大參考英文成績的科系比例高達99%，其中包括成功大學、清華大學、師範大學、政治大學全校科系都要看英文。」

Ice老師表示，台大只有醫學系不看英文；陽明交大只有資工系的「APCS組/資安組」不看英文；中央大學則是只有「工學院學士班」不看英文。Ice老師強調：「學測英文真的很重要，英文成績會被採計到分科測驗，轉換60級分，原始成績越高分科越有利，在此祝大家考上理想大學」。

▲高中輔導老師Ice就表示，頂大的科系參採英文成績比例高達99%，想要進頂大，英文絕對不能放棄。（圖/Threads@高中輔導老師Ice）
115學測考試日程、各科時間一覽！

◾1月17日（六）

📍09：20-11：00　數學A
📍12：50-14：40　自然

◾1月18日（日）

📍09：20-11：00　英文
📍12：50-14：20　國文（一）國綜
📍15：20-16：50　國文（二）國寫

◾1月19日（一）

📍09：20-11：00　數學B
📍12：50-14：40　社會

▲115學年度大學學測考試日程、各科時間一圖速看。（圖／大學入學考試中心提供www.ceec.edu.tw）
▲115學年度大學學測考試日程、各科時間一圖速看。（圖／大學入學考試中心提供www.ceec.edu.tw）
資料來源：高中輔導老師Ice大學入學考試中心

