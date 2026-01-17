我是廣告 請繼續往下閱讀

115學年度學科能力測驗登場，第一天考數學A、自然，考生除了做最後衝刺，網路上也流傳「猜答案策略」。一名補習班老師在Threads分析數據，統計從民國84年到114年間、195題歷屆單選題，答案出現頻率最高的是「D」出現47次，其次是「B」出現44次。打破傳統「不會就猜C」的迷思，強調B與D佔比將近五成。至於複雜的多選題，老師也分析對策，統計188題多選題發現，答案為「A、D」與「A、B、E」的組合出現最多次數，皆為14次，「C、E」出現過13次，機率也不低。他建議，若考生直覺該題只有兩個答案，應首選「A、D」組合；若感覺有三個答案，則可優先選擇「A、B、E」提供學生在完全不會的狀況下，增加爭取分數的機會。老師解析命題者設計邏輯，認為A、B、C三個選項，通常是用來測試學生是否有基本觀念，而D、E選項則比較耗時、繁瑣，目的是淘汰程度不足的考生，他建議可以沉著應對前三個選項，並利用進階刪去法，若能確定A錯誤，可傾向猜C、E；若能排除D，則推薦選A、B、E組合。提醒考生避開常見的「猜題陷阱」，許多學生遇到多選題時，常因不確定而傾向選擇「只有一個選項」或「全選」。老師也提出數據，顯示歷年來多選題答案，只有一個選項的情況只出現3次，而全選僅發生過2次，建議可避開極低機率組合。統計數據僅供解題陷入瓶頸時參考，考生應以自身實力與邏輯推演為優先，完全不會的題目再參考機率，切記不要盲目瞎猜，優先掌握有把握的分數，再加上策略判斷，就能發揮最佳的應考實力。