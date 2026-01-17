我是廣告 請繼續往下閱讀

休士頓火箭今（17）日坐鎮主場迎戰西區勁旅明尼蘇達灰狼，展開一場驚心動魄的逆轉大戲。儘管面臨背靠背作戰的體能考驗，且一度落後達12分，但火箭憑藉當家球星「死神」杜蘭特（Kevin Durant）狂轟加盟以來新高的39分，搭配申京（Alperen Sengun）在禁區的強力支援，終場以110：105險勝灰狼，成功終結近期5戰4敗的頹勢。本場比賽灰狼一哥愛德華茲（Anthony Edwards）因腳傷缺陣，但火箭開局打得異常掙扎。杜蘭特前3次出手全數打鐵，讓灰狼在蘭德爾（Julius Randle）帶領下取得31：20的雙位數領先。然而，「死神」隨即接管比賽。杜蘭特迅速調整手感，接下來8次出手僅投丟1球，半場即攻下18分。雖然他在防守端遭到麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）瘋狂纏鬥並出現5次失誤，但全場18投11中、外帶6記三分球的高效率表現，不僅繳出39分、7助攻、4籃板的全能數據，其生涯得分「30+」的場次更來到423場，高居聯盟歷史第七。上半場受制於年度最佳防守球員戈貝爾（Rudy Gobert）的申京，在下半場觸底反彈。申京全場狂砍25分、14籃板，雖然在比賽最後關頭因進攻犯規犯滿離場，但他與杜蘭特的內外連線是火箭能從三節落後1分，到末節反超領先9分的關鍵。此外，選秀榜眼謝潑德（Reed Sheppard）今日化身奇兵，轟進4記三分彈、挹注14分，湯普森（Amen Thompson）也貢獻14分、7籃板。在雙核與新秀齊力發揮下，火箭成功捍衛主場、戰勝強敵。灰狼方面，蘭德爾展現全明星身手與杜蘭特對飆，全場同樣砍下39分；替補登場的里德（Naz Reid）也有25分、10籃板的驚豔演出。然而，在比賽讀秒階段，缺乏愛德華茲的灰狼顯得群龍無首，關鍵時刻發生致命失誤，只能眼看杜蘭特穩穩投進4記罰球鎖定勝局。此役過後，火箭暫時止住近5戰4敗的頹勢。在一天的休兵日後，火箭將持續坐鎮休士頓，接連迎戰紐奧良鵜鶘以及目前位居西區第二的聖安東尼奧馬刺。其中，與馬刺的強強對決，將被視為檢驗這支擁有杜蘭特的火箭隊是否具備爭冠含金量的關鍵指標。