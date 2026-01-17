藝人小S（徐熙娣）與老公許雅鈞育有三名女兒，分別是Elly（許曦文）、Lily（許韶恩）及Alice（許曦恩），昨（16）日Elly迎來20歲生日，透過社群IG曬出慶生照，見她妝容精緻，穿著黑色平口洋裝，在蛋糕及鮮花前愉悅擺拍，許多粉絲留言讚嘆Elly美艷程度：「比媽媽小S還美！」另外，Lily還流出偷拍Elly睡覺的私照，格外引起目光。
小S大女兒Elly歡慶20歲！私密照竟被Lily流出
Elly昨在社群IG分享慶生貼文，內容僅用「20」來涵括一切，因為從一系列照片中，就能看出她愉悅程度，畫面裡，Elly穿著黑色平口上衣，肩膀、手臂到胸前展露無遺，臉上妝容自然又精緻，耳環及胸前項鍊輕巧點綴，優雅與質感兼具，從照片背景可見，Elly正處高級餐廳內慶祝生日，讓人感受到滿滿愉悅氛圍。
好笑的是，Elly也轉發一篇妹妹Lily的動態，感謝對方祝福，不過仔細一看，Lily毫不客氣地放送Elly睡覺時的私照，並配文寫道「Happy 20 my sis ! 20歲也要抱著北極娃娃睡覺的姊姊」，讓她哭笑不得直回：「謝謝妹妹，愛妳！」姊妹倆互動有愛，許多網友紛紛稱羨：「一直都要快樂！」、「可愛的妳們～愛妳！」
▲資料來源—
許曦文IG
許曦文IG