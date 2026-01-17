我是廣告 請繼續往下閱讀

115學年度學科能力測驗（學測）第一節考試數學A上午已順利結束，有學生反映容易，但也有學生直呼好難。陽明高中、建國高中教師表示，這次試題是很強烈地要把數A、數B學生做區隔，鑑別數A學生能力，相較去年難度提升了不少，嘆「今年考試的學生寫這份卷子應該心情不太愉快」。陽明高中老師蘇順聖指出，這次數學A試題把數A部分著墨的比較深，考試範圍涵蓋高一、高二，高二範圍稍微較多一點來區別數A數B的差別，比重高二接近6成。由於今年強調數A，掌握數學邏輯的部分比較明確，這也導致題目敘述蠻明確，學生較不容易看不懂，但對下筆來說會較困難一些一，掌握數學觀念才有辦法下筆。對於修習數B的學生而言，來跨考數A可能約有30%是無法解決的，因此這份試題是很強烈地把數A、數B區隔開來，而與去年相比難度也向上提升了不少。蘇順聖進一步指出，這次較容易的題目、課本中的題目還是有，各大題的第一題無論是單選、多選、選填，甚至是混合題，都與課本非常相像，讓學生可以輕鬆得分，大概有20%至30%的分數學生應該可以輕鬆拿下。至於中等題目稍微少一些，以至於後面題目就會比較困難，他認為，如果這個趨勢存在，學生在修習數A時，可能必須更多的在意基本觀念，除了課本基本觀念要掌握之外，也要願意多花時間練習推倒程序性的問題。他分析，這次簡單的題目，第1個情境問題，抽期望值問題與課本類似，學生應該可以容易理解獲得分數；第4題也是情境問題，有在玩遊戲、學生若理解也能取得分數；第7題仿照課本，將課本基本觀念圖形化，其實就可以判斷，所以學生應能獲得分數；再來選填13題，基本上也與課本相同，算是「課本會出現的題型」；第18、19混合題，前面開頭情境可能會讓學生不曉得如何下手，「會嚇到不少人」，蘇順聖直言，修習數B的學生可能看不懂題目，但對數A學生只要有掌握到課本知識，應該能在一、兩分鐘之內解題拿下分數，這份試卷在基本分數上，是讓數A學生可以輕鬆拿下，但也區隔了數B學生「沒有辦法佔到便宜。」建國中學許為明老師認為，這份考卷其實難題不少，但是難是難在觀察力，學生必須要有敏銳的觀察力，例如，單選第5題對部分學生來說可能比第6題還要難，因為要能看得懂題目表達的意思，還要能夠觀察出題目的條件，以及題目所問的問題之間的關聯，而這種問題是以往學測較少出現的，這個概念上或觀察上對一般學生來說會比較陌生，再來像多選題第12題，因題目未知係數太多，他說，有些學生可能一看到就想放棄，甚至會懷疑自己。再來有一種題型這幾年也常常出現，許為明表示，也蠻穩定，像數據分析這種題目，近三年蠻常出現，他說，有些題目是課本題目，比如混合題第18、19題，還有像前面的選填、單選這類題目，他建議，大考中心出題應進量再多一些這類的題目，建立學生信心，否則，他坦言，這次考試中偏難比例不少，學生寫起來比較沒有信心，甚至可能前面太多難題，後面學生遇到簡單的題目可能也會失去信心，他建議，尤其與課本有關的題目，大考中心可再提高比例。另一方面，全教會則分析，指出此次數學A試卷發財金、網遊入題，貼近生活，學生只要熟悉課程內容就能得到高分。全教會表示，與去年相比，整體較易，預估分數可能較去年上升。整份考卷向量比例較高，精熟向量的考生較容易拿分。另外補教業「得勝者文教」預估今年數學A五標，分別為頂標11級分、前標9級分、均標6級分、後標4級分、底標3級分，預估五標均與去年相當。