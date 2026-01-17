我是廣告 請繼續往下閱讀

115學年度學測數學A科落幕，解題老師分析，今年題目友善度比去年高，但難題維持水準甚至有過之而無不及，林明揚表示，今年從第一題開始的設計較「人性化」，讓學生產生安定感，前段雖有題目較長的部分，但學生模擬考時遇過更長的，不至於慌張。而單選第一題考機率，難度與課本習作相當，他形容「寫完會露出微笑，覺得大考中心今年很友善。」不過單選第5題暗藏陷阱，「無窮多個」的答案讓考生始料未及。林明揚指出，從多選第8題開始難度提升，考生若無法跳脫暴力解題思維會有窒息感，壓力持續累積到第12題，部分考生可能覺得「今年完蛋了」。不過選填題比去年簡單，可讓考生重建信心，第17題結合向量與三角函數，計算量大且須運用三倍角公式，是最具鑑別度的壓軸題。題組部分則是兩題簡單、一題有深度，合理性比去年強。莊小寬表示，今年難度安排比去年合理許多，去年選擇題難度急遽上升，今年相對穩定。素養題方面，林明揚指出落在排列組合與機率，包括單選第1、4題及多選第9題，其中第9題考T分數，將統計概念融入日常情境，反映命題教授希望考生理解生活中處處是數學。解題老師預測這次頂標11級分、前標9級分、均標7級分、後標4級分、底標3級分，因今年簡單題順暢度較佳，均標比去年高1級，加上難度安排合理、考生作答信心較穩，頂標與前標不排除各再加1級分。