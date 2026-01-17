我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張庭（右）女兒對於外貌批評，都展現高EQ回應。（圖／張庭微博）

55歲藝人張庭在2010年與大10歲林瑞陽結婚，並陸續生下一女一子。其中，已15歲的大女兒林希曈（Angela），過去常常因長相而遭到網友攻擊，甚至還遭批是「最醜星二代」，但她表示審美觀不應該只有一種標準，小小年紀就展現高EQ，引發外界大讚。而近日張庭分享與女兒互動影片，問女兒覺得自己像誰，她大方表示覺得自己像爸爸。張庭的女兒從小與媽媽不同，皮膚像爸爸偏向小麥色，但高挺鼻樑與甜美笑容都跟媽媽非常像，不料小時候卻因沒長開的五官，而常常被批評是「最醜星二代」。而近日，張庭PO與女兒互動影片，問女兒覺得自己像誰，Angela表示認為自己跟爸爸比較像，尤其是膚色。事實上，Angela並不是一開始就能這麼大方面對外界對她外貌的批評，身為星二代、長期活在外界注目下的她，其實曾在2021年一度情緒崩潰，在影片中淚喊為什麼自己會生在名人家庭？為什麼要當張庭的女兒？還直呼不想要有錢，所幸在父母的細心陪伴下，Angela漸漸走出陰影、重拾信心，並開始擁抱自己所擁有的一切。日前，Angela還在影片中大方承認自己皮膚較黑，還開玩笑說：「你們看到我的話可能會嚇到，因為我真人更黑」。面對誇獎她漂亮的人，她還超害羞的謙虛喊「你們太善良了」，還大讚大家都很漂亮，並表示每個人對美都有不同的想法，大方自然又毫不做作的態度，讓外界都非常佩服。張庭還在日前罕見於微博曬出全家福，可以看見55歲的她依舊保持逆齡外表，而65歲的老公林瑞陽雖然頭髮花白，不過看起來相當硬朗，氣色非常好。而他們的女兒Angela更是吸引了許多網友目光，擁有172公分高挑身材的她，有著小麥色肌膚以及一頭烏黑長髮，看起來像極了混血模特兒，拍照起來氣勢十足，一點也不像才15歲的小女生，美貌讓許多網友看傻。