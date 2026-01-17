錯過200萬元中獎發票！一名Threads網友驚覺，自己2025年7月的App Store發票中200萬元特獎，卻因未設定載具歸戶、未收到通知，等發現時已超過領獎期限，獎金確定作廢，引發大量網友替她心痛。財政部表示，統一發票逾期即無法補領，獎金全數充公。官方也再次提醒，提前完成載具歸戶與匯款設定，且最好新增「跨境電商電子郵件」，才能避免中獎卻錯過領錢的遺憾。
發票中獎200萬元飛了！她載具忘設定「歸戶」崩潰
一名Threads網友今日發文崩潰分享，表示她事後查詢才發現，自己2025年7月的發票竟中200萬元特獎，但系統卻顯示「已超過領獎期限，無法兌領」。她透露，當初Apple帳號未完成載具歸戶，電子信箱也未收到任何中獎提醒，等到自行查詢時，獎金早已失效，讓她忍不住直呼：「真的完全沒救了嗎？」
隨後就有網友翻出114年7、8月統一發票中獎清冊，指出當期200萬元特獎共開出5張，其中一張正是App Store訂閱費220元的發票，與原PO描述完全吻合。原PO也隨即證實，自己正是那名錯失鉅獎的中獎人。
依據財政部賦稅署規定，統一發票中獎後的領獎期限，為「開獎日次月6日起算3個月內」，逾期即喪失領獎資格。以114年7、8月期別為例，最晚兌領日為2026年1月5日，一旦超過期限，獎金將依法全數收回國庫。
貼文曝光後，不少網友都紛紛留言，「這個比沒中還要難受」、「上次看到一個四萬的沒領到已經夠慘了，沒想到一山還有一山高」、「只要過期的我都不敢看、不敢對」。也有人安慰原PO，「相信是你的就會是你的，之後會再有的」、「可能兩百萬幫你擋了其他的災了，財去人安樂」。
發票中獎該怎麼做？財政部呼籲「載具歸戶」 獎金自動匯入
事實上，財政部過去多次強調，過期發票無法補救，唯一避免遺憾的方法，就是事前完成「載具歸戶」。只要將雲端發票綁定帳戶，中獎獎金即可自動匯入，不僅免去親自兌領流程，也可省下千分之四的印花稅，並由系統主動寄送中獎通知，降低錯過期限的風險。
民眾只要提前登入財政部電子發票整合服務平台，在「領獎設定」中啟用匯款功能，完成一次帳戶設定後，未來所有存入手機條碼或已歸戶載具的雲端發票，一旦中獎，獎金便會在領獎首日自動入帳，遇假日則順延。
「載具歸戶」別忘記跨境電商電子郵件！他設定完秒中700元
此外，日前也有一名民眾發現，自己的發票載具「跨境電商電子郵件」的發票未自動對獎，原因正是少了新增「跨境電商電子郵件載具」的設定，他補齊流程後，竟當場就發現中獎700元，讓大票人驚覺過去可能錯過許多中獎機會。
🟡跨境電商電子郵件載具歸戶步驟
1.下載統一發票兌獎APP或使用財政部電子發票整合服務平台。
2.點選新增載具。
3.點選「跨境電商電子郵件載具」。
4.輸入交易時留存的電子信箱。
5.取得一次性密碼並完成驗證，即可完成歸戶。
財政部也提醒，若在多個跨境電商平台使用相同電子信箱消費，只需歸戶一次，後續所有發票都能自動對獎並接收中獎通知，避免再度與獎金擦身而過。
資料來源：Threads、財政部
