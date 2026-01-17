我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年U-18世界盃棒球錦標賽中華隊王牌投手、現加入美國職棒聖地牙哥教士隊體系的旅美小將蘇嵐鴻，今（17）日回到栽培他的母校高雄市立三民高級中學，捐贈多套訓練球具回饋棒球隊，希望更齊全的訓練裝備能夠幫助學弟們更上層樓，也祝願三民高中能夠再創佳績。身為高雄子弟的蘇嵐鴻，國中畢業後選擇加入了在地的三民高中。高中三年期間在學校有規劃、系統性地培養下，蘇嵐鴻獲得長足的進步，總算在高三畢業時身披中華隊戰袍參加U-18世界盃，期間飆出最快球速151公里、豪取14次三振，技驚四座的表現最終獲得美職球團青睞，成功簽約加入聖地牙哥教士體系。為了感念三民高中三年的栽培讓他成功邁向旅外之路，蘇嵐鴻決定在能力所及的範圍捐贈球具回饋母校。三民高中楊文堯校長今日也特別出席贈與儀式，校長表示：「看到嵐鴻的成就，我們非常以他為榮，同時能夠給學弟一個激勵的作用，在三民高中將自身能力充實好，將來有機會也能夠往更好的目標邁進。」蘇嵐鴻也期許學弟們能夠妥善運用他捐贈的球具勤奮訓練，增進自己的球技，不只幫助學校獲得更好的成績，有朝一日也都能夠邁向更高水平的職棒舞台。