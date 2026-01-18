當洛杉磯道奇隊正為了三連霸野心不斷在自由市場加碼時，紐約洋基隊卻陷入了一場自我設限的「選秀權遊戲」中。隨著道奇隊接連簽下頂級球星，洋基隊媒《Yanks Go Yard》批評季初對外野手特倫特·格里沙姆（Trent Grisham）開出的合格報價，如今看來更像是一場徹底失算的鬧劇。
洋基2200萬美元聰明覽被聰明誤？
洋基隊在休賽季初意外對格里沙姆開出為期一年、價值2200萬美元的合格報價。外界普遍認為，洋基原本預期這名外野手會拒絕報價並尋求複數年合約，如此一來洋基便能換回一個第四輪的補償選秀權。
然而，這場「以2200萬美元博取選秀權」的賭博宣告失敗。格里沙姆在評估市場後，選擇接受這份遠超其市場價值的優渥報價。這不僅讓洋基的團隊薪資暴漲至2.63億美元，更嚴重擠壓了球團續簽貝林傑（Cody Bellinger）或追求頂級戰力的財務靈活性。《Yanks Go Yard》對此痛批：「這說明洋基隊採取了保守策略，試圖用一些小手段換取一個中等順位的選秀權。」
道奇的強權邏輯 選秀權只是奪冠的籌碼
反觀兩連霸的衛冕軍道奇隊，操作邏輯與洋基截然不同。道奇近期接連簽下兩名拒絕合格報價的頂級自由球員：明星守護神艾德溫·迪亞茲（Edwin Diaz）與外野強權凱爾·塔克（Kyle Tucker）。
為了這兩次補強，道奇隊不惜犧牲2026年選秀會中的第2、第3、第5以及第6順位的選秀權，並被扣除100萬美元的國際球員簽約金空間。對道奇而言，選秀權的流失只是贏球的成本；透過與塔克簽下4年2.4億美元（平均年薪6000萬美元）的創紀錄合約，道奇打造了史上最令人恐懼的夢幻打線。
兩大豪門的農場與建隊理念差異
這樁鬧劇凸顯了兩支豪門球隊對農場系統的不同態度。道奇隊即便頻繁送出選秀權或交易農場新秀，其球探與開發系統仍能持續產出頂尖戰力，維持全美排名前茅的農場實力。
相反地，洋基隊多年來對自家新秀過度保護，卻往往在猶豫不決中眼睜睜看著新秀價值流失。在道奇隊不計代價追求現戰力的對比下，洋基隊這種試圖透過小聰明獲取微小利益的手段，被美媒嘲諷為「在軍備競賽中越落越遠」。
消息來源：Yanks Go Yard
