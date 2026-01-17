我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳佩慈生了4胎依然沒能嫁入豪門。（圖／吳佩慈IG@pace_wu）

47歲藝人吳佩慈大陸富商男友紀曉波，近年傳出財務危機，爆出欠下百億巨款，準婆婆崔麗杰又因為涉嫌違反美國移民法被捕，但她似乎未受影響，依舊過著富裕貴婦日常。但回顧她的豪門之路，在2012年與紀曉波相戀，並於2014年生下第一胎，原本宣布產後會辦婚禮，不料到現在生完4胎，依然沒嫁入豪門，常常被嘲笑是「萬年未婚妻」。不過在男友與準婆婆接連爆出危機後，有人認為她不結婚、維持單身，是為了保住232億身家。吳佩慈在2012年與紀曉波相戀，雖然中間一度分手又復合，但兩人最終還是走到一起，並於2013年宣布懷孕，表示產後會辦婚禮，正式開啟了她的「豪門準媳婦」之路，並於隨後宣布退出演藝圈，專心在6年內生下了2男2女。但不料在生下4胎後，吳佩慈依然沒有轉正，兩人的法律關係卻始終停留在「未婚妻」。雖然吳佩慈因此受到許多嘲諷，但在家族接連爆出危機後，有人認為她不嫁進去，才是最明智作法，既可以保有高品質生活，因沒有法律關係，也不會牽扯進未婚夫與準婆婆的財務危機中。雖然沒有正式嫁入豪門，但吳佩慈依然與紀曉波及準婆婆崔麗杰有著家人般的好感情。她曾於2017年前，聘請歐洲珠寶工匠，打造兩個價值超過40億的水晶巨龍送給婆婆，成功贏得家族認可。除此之外，紀曉波也超寵吳佩慈，不只送豪宅、名牌精品不手軟，據了解她每生一胎，就進帳上億元獎勵金加股票，身價不斷上漲。而吳佩慈的付出，讓她就算沒有一紙證明，也已在紀家有了不可撼動的地位。吳佩慈在生完小孩都沒能轉正的消息，一開始受到許多外界的嘲諷，還有人酸她是「萬年未婚妻」、「生子機器」等，每生一胎，就會有人討論「這次能嫁進去了嗎？」就連送給準婆婆的天價生日禮物，也被當作是「拿熱臉貼冷屁股」，酸她不管做什麼，都嫁不進去。不料在近期紀曉波、崔麗杰接連爆出爭議後，有人認為她不嫁進去才是最聰明的作法，因為兩人沒有法律上的婚姻關係，吳佩慈名下的百億資產能合法與紀曉波的債務「澈底絕緣」。即便紀曉波事業崩塌，吳佩慈依然能帶著4名子女在海外過著優渥生活。而近年吳佩慈在社群變得低調，目前帶著孩子定居於日本。外界認為，她早已看淡那張嫁進豪門的入場券。在紀家深陷法律風暴之際，她作為單身母親，反而成為保護家族最後一筆資金與血脈的盾牌。