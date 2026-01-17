我是廣告 請繼續往下閱讀

共軍東部戰區今（17）日晚間通報，美軍飛彈驅逐艦芬恩號（USS John Finn）、海軍測量船瑪麗西爾斯號（USNS Mary Sears）16至17日過航台灣海峽。這是去年10月30日川習會後，首次有美方軍艦穿越台海，時機正值台美關稅談判剛拍板達成協議之際。共軍東部戰區新聞發言人徐承華在聲明中表示，1月16日至17日，美軍飛彈驅逐艦芬恩號、海軍測量船瑪麗西爾斯號過航台灣海峽，「中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力對美艦過航行動全程跟監警戒，有效應對處置。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定」。美軍第七艦隊晚間也在X發文，秀出芬恩號水兵在日本橫須賀基地後部飛彈甲板裝載魚雷的照片，並稱這是「精準裝彈」，指出芬恩號隸屬於第15驅逐艦中隊（DESRON 15），目前正在前線部署。相較於去年美軍艦隊穿越台海，東部戰區在通報時都會挾帶批評言詞，像是「傳遞錯誤訊號」、「破壞台海和平穩定」等等，這次東部戰區的聲明顯得低調許多。