隨著2月5日NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日步步逼近，金州勇士隊是否會發動重磅交易引發各界揣測。然而，根據《The Athletic》名記Sam Amick與《NBC Sports Bay Area》最新的分析指出，東區強權密爾瓦基公鹿隊目前的頹勢，反而給了勇士隊「不出手」的絕佳理由，灣區大軍或許可以將目光瞄準今年夏天可能出現的終極目標——「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）。公鹿隊目前以17勝24負的戰績慘跌至東區第11名，這讓關於兩屆 MVP 安戴托昆博未來動向的傳聞再度甚囂塵上。雖然各界預期公鹿不會在季中送走這位建隊基石，但這股不穩定的煙霧已足以讓勇士等潛在買家重新評估策略。名記Sam Amick指出：「阿德托昆博在密爾瓦基的不穩定的未來，被外界廣泛預期會在休賽季再度升溫。對於任何潛在追求者來說，現在就把未來可能派上用場的選秀資產花在其他交易上，是非常不明智的行為。」如果公鹿隊目前的戰績是24勝17負且保有競爭力，勇士隊或許會選擇放棄追逐「字母哥」的幻夢，轉而將選秀權投入其他即戰力。但現實正相反，公鹿的崩盤讓勇士球團更傾向於保留未來數個首輪籤的完整性。這意味著，庫明加（Jonathan Kuminga）的交易案將會以「維持彈性」為核心。勇士可能只願意送出庫明加與2026年的首輪選秀權（如同去年交易巴特勒的模式），除非對象是如墨菲（Trey Murphy III）這類極具價值的長期戰力，否則勇士不會在截止日前揮霍多個選秀權。針對此一策略，勇士隊媒體也出現不同聲音。《NBC Sports Bay Area》的「Dubs Talk」節目中，主持人Dalton Johnson與Monte Poole指出，若為了極低機率的「字母哥夏季降臨」而選擇在季中袖手旁觀，充滿了太多變數，這可能會讓期待球隊大動作補強的勇士球迷感到挫折。然而，保留彈性顯然是目前勇士高層的共識。在安戴托昆博的未來尚未明確前，勇士隊更傾向於進行小規模調整，而非大動干戈的豪賭。