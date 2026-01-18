光陽機車地位真的被威脅到！2025年12月份的機車銷售成績出爐，總掛牌數再度突破6萬輛，市場也是有一波回溫的跡象，然而該月最大的銷售亮點，就是Yamaha山葉超強勢崛起，靠著穩固的Jog 125持續輸出外，還有7代勁戰的亮眼表現，讓山葉不僅市占率衝破20%還直逼光陽，連熱銷前10名車款山葉都擠進4台車，光陽則是只有大地名流入榜苦撐，昔日機車龍頭備受市場考驗！
2025年最終月賣破6萬台機車！年度守住70萬大關
根據《U-Car》報導，2025年12月份機車銷售成績表現有一波回升的跡象，總掛牌數達到6萬3550輛，對比11月有高達17%的成長率，雖然整年度的市場熱度沒有去年高，但也因為12月的亮眼成績，還是讓年掛牌數守住70萬的大關。
至於12月的機車品牌銷售排行榜，還是一如既往的沒有變動，依舊由三陽SYM拿下冠軍，月銷量2萬6988輛；第二名為單月賣出1萬5168輛的光陽；第三名則是Yamaha山葉的1萬3435輛；第四名及第五名分別為Gogoro睿能（2697輛）以及Suzuki+eReady台鈴（1809輛）。
山葉崛起「打下熱銷經典車款」！光陽地位真的被威脅到
然而12月機車銷售最大亮點絕對是Yamaha山葉，因為7代勁戰已經開始全面交車，在11月份本來是規劃125版本先交車，12月份155車型也迎來首月交付，結果雙雙都繳出不錯的成績，125版本的「Cygnus X」跟11月一樣都賣出1816輛，拿下12月熱銷車款第9名、155版本的「Cygnus XR」則是賣出1848輛，拿下第7名的位置。
除此之外，Yamaha長期熱銷的「Jog 125」依舊穩健的在第2名的位置，單月也領牌4189輛；Axis勁豪車系的成績也非常不錯，12月賣出1773輛是全年度最佳。山葉12月優秀的表現，不僅讓市占率衝高到21.1%，逐步逼近光陽，並擠下光陽許多熱門車款，12月熱銷前10名機車已經不見光陽的GP125神車、新豪邁 125等車系，讓山葉近期成為光陽的最大勁敵。
昔日為機車龍頭「光陽到底怎麼了」？米蘭車展首發車型引關注
回顧光陽2025年的表現，跟2024相比仍然有4.6%的退步，但這一年無疑對光陽來說是比較震盪的一年，因為人事更換、也沒有強檔新作出廠，自然熱度就降低不少，對比三陽的全新迪爵稱霸市場、山葉的7代勁戰終於問世，光陽才會連第二的位置都有點危險的感覺，似乎該推出一輛經濟實惠又符合台灣人需求的機車，才有機會力拼一波！
目前許多車迷關注的，就是在去年2025年米蘭二輪車展時，光陽首發一輛新進化之作People R Hybrid 125，該車竟然導入油電複合動力系統，使用「Tri-Poper Technology 三向動力科技」，不僅讓通勤車節能，還能擁有更強的加速反應跟平順動力。光陽也有表示，這款新車是光陽在全球「油電混合」布局的起點，市場要是反應良好，未來不排除在台推出搭載Hybrid Boost系統的通勤車款，而且價格有望維持與傳統125級距相近的水準，讓人也是很期待光陽2026年會有什麼新作呢！
資料來源：《U-Car》、光陽官網、山葉官網
