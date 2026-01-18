我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年最終月賣破6萬台機車！年度守住70萬大關

總掛牌數達到6萬3550輛

還是讓年掛牌數守住70萬的大關。

依舊由三陽SYM拿下冠軍，月銷量2萬6988輛；第二名為單月賣出1萬5168輛的光陽；第三名則是Yamaha山葉的1萬3435輛

▲12月份機車品牌排名依舊沒有改變，台灣機車族最愛買SYM三陽機車，不過第二名的光陽、第三名的山葉市占率卻非常接近。（圖／NOWNEWS攝影中心）

山葉崛起「打下熱銷經典車款」！光陽地位真的被威脅到

125版本的「Cygnus X」跟11月一樣都賣出1816輛，拿下12月熱銷車款第9名、155版本的「Cygnus XR」則是賣出1848輛，拿下第7名的位置。

▲山葉7代勁戰125版本、155版本全面開始交車，其中155版本的Cygnus XR在12月份單月就賣出1848台，直接殺進熱銷車款第7名。（圖/山葉官網）

不僅讓市占率衝高到21.1%，逐步逼近光陽，並擠下光陽許多熱門車款，12月熱銷前10名機車已經不見光陽的GP125神車、新豪邁 125等車系

▲山葉Jog 125全年度穩穩站在熱銷機車款第二名位置，也是讓山葉跟光陽拉近市占率的功臣之一。（圖/FB@Marketplace）

昔日為機車龍頭「光陽到底怎麼了」？米蘭車展首發車型引關注

因為人事更換、也沒有強檔新作出廠，自然熱度就降低不少

光陽首發一輛新進化之作People R Hybrid 125，該車竟然導入油電複合動力系統

未來不排除在台推出搭載Hybrid Boost系統的通勤車款，而且價格有望維持與傳統125級距相近的水準