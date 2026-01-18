曾有蘇花「最美路段」美名的舊蘇花公路和仁至大清水路段（台9丁64K至69K），行政院日前正式公告，該路段遭2024年0403地震與風災重創，修復難度高、經公路局專業評估，若要修復恐斥資十幾億元，且無法斷言未來不會再崩塌，決定廢線及解編、回歸自然。據公路邦協會表示，該路段確定廢線後，未來3大景點「太魯閣國家公園界碑、和仁臨海短隧道、屏風岩」也將成絕響。
蘇花最美路段正式宣布廢線！遭0403強震重創、修復費用破數億元
行政院於1月12日公告「院臺交字第1141038665號」，宣告未來將廢止台9丁線「64K＋262」至「69K＋119」路段，約近5公里路段未來不再對外開放，其中台9丁線64K＋262至64K＋900共線路段仍屬台9線，原台9丁線64K＋900至64K＋119部分則按國有土地使用管理。
據悉，該條路段是蘇花公路原線，全長約4公里，緊貼著卡那岡斷崖及太平洋，危險又美麗的風光景緻，是許多用路人繞路也要朝聖的美景，從1932年蘇花臨海道通車以來走過近百年歷史，承載無數南來北往的車流與台灣人的共同記憶。
但該路段天災影響頻繁，常陷入「通了又坍、坍了再修」的惡性循環，加上在2024年遭受0403強震與後續風災重創，崩塌範圍不斷擴大，根據公路局東區養護工程分局南澳工務段段長劉錦龍表示，經過專業計算，未來若要修復恐耗費十幾億元稅金，且無法保證未來不再崩塌，最終決定廢線「回歸自然」。
蘇花最美路段廢線了！「3大景點」成絕響
台9丁線64K＋262至69K＋119和仁至大清水路段宣布廢線後，未來私房景點也跟著走入歷史。根據公路邦協會常務理事邱正智在臉書表示，未來「太魯閣國家公園界碑、和仁臨海短隧道、屏風岩」等3大景點確定看不到了，壯麗的蘇花公路山海美景將越來越難以親近。
1、太魯閣國家公園界碑：拍照打卡的熱門景點，也是眺望和仁海灣的最佳地點。
2、和仁臨海短隧道：全長約30公尺，是座沒有襯砌的手工開鑿隧道，外型小巧又古樸，於1932年完工通車，是蘇花路廊唯一一座自日據時代仍使用的隧道，如今將功成身退。
3、屏風岩：豎立於仁清隧道旁懸崖邊，看似風吹就倒但屹立不搖，是卡那岡斷崖路段的知名自然景觀。
遇蘇花改仁水隧道封閉恐成孤島！在地人盼封路提早說明
舊蘇花公路和仁至大清水路段（台9丁64K至69K）廢線後，伴隨著當地人交通陷入困境問題，秀林鄉和平村長董蓮怡表示，舊蘇花臨海路段是早年通往花蓮的重要道路，雖然在蘇花改通車後已經很少路過，但在仁水隧道養護或例行維修時，是唯一的替代道路，倘若仁水隧道有突發狀況，擔憂當地交通恐癱瘓，希望未來有封路需求，應提早和村民說明溝通。
資料來源：公路研究討論區、行政院、公路局
