我是廣告 請繼續往下閱讀

今（18）日聖安東尼奧馬刺隊與明尼蘇達灰狼隊上演了一場驚心動魄的對決。2023年狀元文班亞馬（Victor Wembanyama）與2020年狀元愛德華茲（Anthony Edwards）聯手轟下94分，寫下自1966年現代選秀制度以來，對陣狀元組合的最高得分紀錄。最終馬刺隊以126：123險勝，守住這場備受矚目的強強對話。賽後兩人英雄惜英雄，愛德華茲賽後直呼「想和他單挑」，而文班亞馬對於對方的對抗心態，也坦然接受。灰狼核心愛德華茲今日手感發燙，全場33投19中，轟下職業生涯新高的55分，其中包含破紀錄的單節26分表現。在他的率領下，灰狼一度抹平25分的巨大劣勢，並在第四節最後3分鐘與文班亞馬展開正面交鋒。兩人連續互換領先，展現了頂尖球星的心理素質。文班亞馬則攻下全隊最高的39分並抓下9個籃板，他在第二節兩分鐘內連拿11分的個人得分潮，助馬刺寫下隊史40年來單節最高的48分。賽後文班亞馬冷靜地表示：「這場比賽很有趣，考慮到目前西區的競爭格局，這場勝利含金量極高。」愛德華茲賽後對文班亞馬的實力讚不絕口，甚至半開玩笑地表示，希望能清空場地與文班亞馬進行一對一決鬥。「我喜歡這種挑戰，他是未來的聯盟門面，所以我每次遇到他都會特別興奮，」愛德華茲說道。「如果單挑的話，我覺得我會贏，我會緊貼住他，不讓他一直背打我，但他真的實在太高了。」對於愛德華茲的熱血戰帖，文班亞馬展現了超越年齡的成熟與風度。當被告知愛德華茲是為了對抗他而如此興奮時，文班亞馬表示：「這對我來說是一種榮幸。讓最優秀的球員傾其所有來對抗我們是最好的事情，因為這能讓我變得更好。」針對愛德華茲想要「隔扣」他的宣言，文班亞馬也笑著回應：「沒問題，他想隔扣每個人。但我準備好迎接挑戰了，未來的職業生涯裡，我會努力爭取蓋掉他的次數多過他隔扣我的次數。」兩位新世代巨星也被問及關於「聯盟未來門面」的壓力。愛德華茲表示他只想做自己，不想承擔多餘頭銜；文班亞馬則對此表示欣賞：「能夠坦誠面對這些是一種真正的能力。我們不可能在15或20年的時間裡一直演戲，只要你是真實且快樂的，這就足夠了。」這場「狀元巔峰戰」不僅預告了未來十年的聯盟競爭格局，更展現了兩位球員英雄惜英雄的正面氛圍。