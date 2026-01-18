我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉品言發文認了有產後焦慮。（圖／劉品言 Esther LIU FB）

藝人夫妻檔劉品言、連晨翔去年6月宣布結婚喜訊，同年11月生下愛女，一家三口甜蜜溫馨。而在昨（17）日，劉品言分享跟親友去露營的照片，表示新的一年還沒幾張自己的照片，先是吐槽老公連晨翔拍照技術後，忍不住承認在產後感受到焦慮，「現在的我還不是自己滿意的樣子」，站在衣櫃前，也找不到幾件可以穿的下的衣服。但劉品言也樂觀表示美醜與胖瘦無關，要找到自己個階段美的樣子，粉絲也紛紛留言為她鼓勵。劉品言在昨日發長文透露新年還沒幾張自己的照片，吐槽連晨翔拍攝技術後，她感慨：「還在適應升級的日常，找回自己的生活節奏」，並承認在產後感受到焦慮，「現在的我還不是自己滿意的樣子，沒什麼動力為自己按下快門」，難過嘆：「站在衣櫃前，怎麼還是找不到幾件可以穿的下的衣服呢？」不過劉品言也樂觀表示人生很長，雖然不能每件事都做到完美，但要有重來的勇氣，表示自己在運動上學到一課，「打掉重練就是了，人生能自己控制的事，都不困難」，並驕傲表示自己做到最困難的事情，「我們生了小孩，Mommy respect」。劉品言認為美醜與胖瘦無關，並喊話大家：「在健康前提下的審美裡，找到自己各個階段美的樣子」。在露營照片中，劉品言頭帶毛絨熊貓帽，看起來沉浸在療癒的露營氛圍中，連晨翔還拿著麥克風對劉品言說話，劉品言露出看似有點害羞的燦笑。雖然認了焦慮，但也在親友陪伴下得到治癒、流露出滿滿幸福感。劉品言也分享在健身房運動的對鏡自拍，自信的紀錄自己現在的狀態。而劉品言這段誠實的告白，也引來大批粉絲的鼓勵，「慢慢來就好，現在的妳很好看」、「妳很美妳很棒」、「世界上最美麗的，是能成為母親、用愛孕育生命的那份偉大」、「妳很棒，因為妳做了很偉大的事，慢慢來，身心靈健康最重要」，對這位新手媽媽加油打氣。