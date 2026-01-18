我是廣告 請繼續往下閱讀

▲葉蘊儀在社群分享自己53歲的慶生照。（圖／葉蘊儀 Gloria Yip グロリア・イップ臉書）

昔日在台灣靠一句「洗腳水」爆紅的香港玉女歌手葉蘊儀已經53歲了，昨（17）日她在社群分享自己的近況照片，其照片中可以發現她氣色紅潤、神情自在，被大讚超級凍齡，葉蘊儀坦言，隨著年齡增長，早已不再執著於歲數的數字，反而更在意內心是否保有純真、是否累積了足以面對人生的智慧，這些才是讓她感到踏實與滿足的來源。葉蘊儀在社群感性寫下，「其實年齡成長了，並不重要，樣子不再年輕，也不重要。世俗人可能只流於外表及表面，對我來講內在擁有一夥純真及有內在智慧才是我一直滿足的。我不會忘記自己的初心。今年有好多願望，感恩我將會通通完成」，分享了現在53歲的心境改變。回顧葉蘊儀的演藝生涯，她從13歲開始就拍攝各式廣告，清新甜美形象在80年代末期迅速走紅，成為當時炙手可熱的青春偶像，她的演藝足跡遍及香港、台灣、日本、韓國與中國，在全亞洲累積極高人氣，是許多5、6年級生心中難以取代的玉女歌手代表。談到經典往事，最廣為流傳的莫過於葉蘊儀19歲來台發展時留下的「洗腳水」一事，當年因廣東腔中文不夠標準，她在自我介紹時原本想說「我今年19歲」，卻意外說成「我今年洗腳水」，想不到這段無心插曲反而成為她的招牌標籤，在台灣超快速走紅，至今仍被粉絲津津樂道，也成為演藝圈難得一見的經典名場面。