聖安東尼奧馬刺隊新星文班亞馬（Victor Wembanyama）在本賽季展現了窒息般的防守統治力，場場送出「火鍋秀」早已是家常便飯。然而，根據《Yahoo Sports》最新的戰術分析顯示，文班亞馬對比賽的影響力不僅只有「火鍋」，更在於馬刺隊透過一套精密的防守體系，成功讓他固定戰在最具威脅的區域，讓全隊的防守等級都提升不只一個層次。《Yahoo Sports》報導中指出，馬刺隊防守能躋身聯盟前五的關鍵，在於他們如何讓文班亞馬始終維持在籃框附近。在理想的防守戰術設定中，馬刺常安排文班亞馬負責防守對手的底角球員。這看似將他拉離禁區，實則給予了他擔任「弱側邊協防者」的絕佳視角。當對手發動擋拆或切入時，文班亞馬憑藉著驚人的臂展與移動速度，能瞬間從底角縮防到禁區封鎖進攻球員的路線。《Yahoo Sports》分析指出，文班亞馬在場上不僅是防守者，更是指揮官，他不斷透過手勢與溝通，指引隊友換防，確保自己能回到「護框者」的位置。面對這種「窒息式」防守，各隊教練也開始出招。奧克拉荷馬雷霆隊就曾嘗試透過「雙衛擋拆」試圖清空一側，製造進攻空間，但代價往往是文班亞馬在暗處虎視眈眈。波士頓塞爾提克教頭馬祖拉（Joe Mazzulla）更在比賽中曾對著新秀謝爾曼（Baylor Scheierman）大喊：「快離開底角！」目的就是為了讓文班亞馬跟著動起來，失去在禁區協防的機會。只要文班亞馬被帶離油漆區，對手才有機會切進去、攻擊籃框，例如布朗（Jaylen Brown）便曾藉此成功突破得分。不過這場「貓抓老鼠」的遊戲並不容易。文班亞馬具備極高的籃球IQ，當對手試圖透過掩護將他拉出外線時，他會主動與隊友溝通「換防」，堅決留守底線禁區。在面對明尼蘇達灰狼的比賽中，不論蘭德爾（Julius Randle）還是麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）如何掩護，文班亞馬都會透過各種方式讓自己始終留在籃下，這讓馬刺的防守體系穩如泰山。《Yahoo Sports》指出，文班亞馬最恐怖的地方在於，即使他在高位對位掩護，他也能在瞬間換防下滑的長人，並在完成一波防守後立刻指揮隊友回位。這種能預判對手進攻意圖、並強制主導防守節奏的能力，讓他成為所有進攻者的夢魘。隨著賽季進入關鍵期，各隊勢必會持續研發「破斑馬大法」，但正如《Yahoo Sports》分析所述，文班亞馬每晚都站上球場重新定義防守。馬刺如何持續優化這套「圍繞巨獸」的體系，將是他們衝擊季後賽的最大本錢。