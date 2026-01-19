我是廣告 請繼續往下閱讀

一、縣長選舉得票「破六成」，關鍵在於「楊文科＋徐欣瑩」的結構效應

二、同樣是 2022 年，竹北市長選舉直接戳破「藍大於綠」

三、鄭朝方的優勢：為什麼來勢洶洶？

四、只有徐欣瑩能夠 PK 鄭朝方，爭取中間選民

五、不能再活陷入「藍大於綠」幻覺之中

方世賢／國會助理暨政治工作者日前，民進黨秘書長徐國勇在接受媒體訪問時，表示「要感謝吳子嘉」，因為吳子嘉在節目中指出，國民黨在接下來的選舉中，可能會丟掉五個縣市。而新竹縣，正是吳子嘉所提到、有可能丟掉的五個縣市之一。這個長期被藍營視為，選情穩定的優勢選區，實際上卻早已出現結構鬆動的跡象。幾次選舉結果與民調數據所呈現的現實，與藍營內部想像的「安全選區」，已經產生明顯落差。也讓新竹縣的選情，實際上危機重重。2022 年九合一大選，楊文科以 163,662 票、63.36% 的高得票率成功連任新竹縣長。這個「破六成」的結果，並非單純來自國民黨基本盤，而是由兩個關鍵因素疊加而成。第一，是楊文科本身的背景條件。楊文科自 1988 年進入新竹科學園區，歷經竹科與中科體系，累積 33 年科技園區管理經驗。這樣的經歷，使他在科技人與工程師族群中具備高度辨識度，也讓中間選民與科技選民對其並不排斥，為他打開基本盤以外的空間。但真正拉開得票差距的，第二個關鍵因素，是徐欣瑩在這場選舉中，擔任楊文科競選總部副主委，全面力挺與選票轉移效應。回顧 2018 年新竹縣長選舉，楊文科與徐欣瑩曾同時參選，當時二人得票分別為：‧ 楊文科107,877 票（38.20%）‧ 徐欣瑩91,190 票（32.29%）兩人合計，已超過 七成選票結構。到了 2022 年，徐欣瑩擔任楊文科競選總部副主任委員，等同將自己原有的三成左右支持者，完整合導入楊文科體系，形成選票高度集中效應，這才使楊文科得票一舉衝破六成三。這樣的選票轉移並非推論，而是可以被後續選舉驗證。2024 年立法委員選舉中，徐欣瑩於新竹縣第一選區獲得 84,959 票，得票率 55.91%，清楚顯示她本身仍握有，極為紮實且可動員的選票基礎。換言之，2022 年楊文科以懸殊得票勝選，並非「國民黨結構性壓倒優勢」，而是「楊文科個人背景」加上「徐欣瑩選票整合」所形成的特殊現象。這樣的條件組合，本身具備不可複製性。楊文科連任縣長的同一年，新竹縣竹北市也舉行市長選舉，選票結構藍綠卻呈現完全不同樣貌。2022竹北市長選舉中：鄭朝方（民進黨）得票 32,563 票，得票率 40.35%；林為洲（中國民黨）得票 25,831 票，得票率 32.01%；無黨籍加民眾黨二名候選人，合計得票 22,312 票，得票率27.65%。這結果告訴大家，新竹縣覺得鐵定「藍大於綠」再看 2024 年總統大選新竹縣 投票結果：侯友宜（中國國民黨）得票 126,016 票，約 37%；柯文哲（台灣民眾黨）得票 120,985 票，約 35.5%；賴清德（民主進步黨）得票 93,309 票，約 27.4%。從這兩組選舉數據，可以清楚看出：國民黨基本盤不到四成；中間選民與民眾黨合計約三成五；民進黨不到三成。新竹縣已進入藍、綠、白加中間選民，支持度並立的三分天下。藍綠廝殺結果，必須靠中間選民支持。綜合近一段時間多份民調可以清楚看到，鄭朝方在新竹縣長潛在對決中來勢洶洶。他在多次民調中，明顯領先國民黨可能參選人陳見賢與林思銘，唯一僅以約兩個百分點差距，小幅落後徐欣瑩，且仍落在誤差範圍內。這代表一個關鍵事實：鄭朝方是一位支持度明顯高於民進黨基本盤的候選人。鄭朝方來自政治世家，其父親鄭永金曾擔任兩任新竹縣長，具備高度辨識度的地方政治背景；在政治經驗上，曾任總統府總統辦公室參議、行政院政務顧問。在地方層級，則透過實際選舉競爭，擊敗國民黨強將林為洲，當選新竹縣竹北市市長。他曾從事新聞媒體工作，擔任新聞主播、節目主持人，並曾獲得金鐘獎、金曲獎相關肯定，具備高度的公共溝通能力與群眾魅力。同時，他年紀相對年輕，形象與新竹科技城市、工程師與年輕家庭族群高度契合，這使他在中間選民之間，具備明顯吸引力。根據《美麗島電子報》於 2026 年 1 月 5 日 公布的新竹縣長選舉民調，在不同對決組合中，候選人於整體支持度、民眾黨支持者與中立／中間選民之間，呈現出高度關鍵且可對照的差異。1、徐欣瑩 vs 鄭朝方，整體支持度‧ 徐欣瑩（國民黨）：37.2%‧ 鄭朝方（民進黨）：35.1%‧ 差距：2.1 個百分點（誤差範圍內）民眾黨支持者‧ 支持徐欣瑩：50.9%‧ 支持鄭朝方：38.9%中立／中間選民‧ 支持鄭朝方：29.2%‧ 支持徐欣瑩：20.5%‧ 尚未表態：41.7%2、鄭朝方 vs 陳見賢，整體支持度‧ 鄭朝方（民進黨）：38.3%‧ 陳見賢（國民黨）：33.3%‧ 差距：5.0 個百分點（超出誤差範圍）民眾黨支持者‧ 支持鄭朝方：41.6%‧ 支持陳見賢：40.5%中立／中間選民‧ 支持鄭朝方：36.9%‧ 支持陳見賢：8.8%在徐欣瑩與鄭朝方的對決中，徐欣瑩在民眾黨支持者中取得 50.9% 的支持，明顯高於鄭朝方的 38.9%。而在中立／中間選民部分，鄭朝方則略占優勢，取得 29.2%支持度，徐欣瑩為 20.5%，且仍有超過四成尚未表態，形成高度拉鋸的競爭局面。相較之下，在鄭朝方與陳見賢的對決中，二人民眾黨支持者的支持度，幾乎呈現打平狀態，41.6% 對 40.5%。但在中立／中間選民部分，差距則極為懸殊。鄭朝方取得 36.9% 的支持，陳見賢僅有 8.8%，使整體對決拉開超出誤差範圍差距，。也就是說，國民黨想贏，只有徐欣瑩能在「民眾黨支持者」這一塊取得明顯優勢，同時在「中立／中間選民」中，與鄭朝方形成實質競逐。不能再被誤導了。從過去幾次選舉結果到民調結構，新竹縣早已不是單一顏色主導的選區，而是一個由中間選民決定勝負的高度流動戰場。任何仍以過去經驗、或錯誤解讀單一選舉結果，來判斷整體結構的做法，都是對現實的嚴重誤判。如果國民黨至今仍無法跳脫，新竹縣「藍大於綠」的結構幻覺，那麼吳子嘉日前所提出，「國民黨可能丟掉五個縣市」的提醒，就不只是節目上的一句驚人之語，而是一個必須正視的警訊。新竹縣，正是其中之一。是否能真正看清選舉結構的變化、及時修正判斷與策略，將決定這樣的提醒，最終會不會成為現實。編註：關於文中提及2026年1月5日美麗島公布民調完整調查方法如下。本次民調委託單位為美麗島電子報。調查時間為2025年12月30至31日與2026年1月2日。調查規劃由戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查方法是由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（CATI）。本次民調的調查對象是設籍在新竹縣，年滿20歲的民眾。抽樣設計以中華電信公司新竹縣住宅電話簿為基礎建置的電腦資料庫為抽樣架構，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後，為避免未登錄電話號碼的家戶無法被抽中，在抽取電話門號後由CATI系統主機進行撥號時，再藉由「隨機跳號」方式（random-digit-dial, RDD）替換該門號的末2碼，做為實際撥出的電話門號。樣本規模為成功完訪1068人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。樣本檢定採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數依據新竹縣政府民政處公布2025年12月民眾性別、戶籍行政區、年齡資料，與2024年12月民眾教育程度等特徵，逐項反覆進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致（指檢定結果未達顯著水準p-value<0.05），此時整體樣本可視為具有代表性。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com