我是廣告 請繼續往下閱讀

近期日圓持續走弱，匯率一度逼近市場高度關注的 160 整數關卡，再度引發海外資金對日本資產進場時點的討論。台灣市場也同步出現日圓換匯「甜甜價」的聲音，使不少投資人重新審視日本不動產在整體資產配置中的角色。深耕大阪市場十多年的日本建商 FMI JAPAN 株式會社指出，匯率波動確實會影響初期進場成本，但對於希望長期持有、穩定收租的投資人而言，真正決定成效的關鍵，仍在於資產是否具備實際需求支撐、清楚的收益結構，以及後續是否能被專業且持續地經營管理。FMI JAPAN 創辦人暨行政總裁李丹翔指出，近期日圓走勢受多重因素影響，市場對未來方向看法分歧。在波動加劇的情況下，若僅以匯率作為投資依據，反而容易承擔政策與市場變動帶來的不確定性。李丹翔進一步指出，市場不確定性的升高，也讓越來越多投資人重新回到不動產的本質思考，包括是否具備長期人流、租賃需求是否穩定，以及收益模式是否透明、能否長期執行。相較於東京市場入場門檻高、競爭激烈，大阪在房價水位、城市機能與觀光需求之間，仍維持相對平衡。隨著關西觀光全面回溫、國際航線陸續恢復，住宿與租賃市場逐步回到以實際使用需求為主的結構，而非短線投機。FMI JAPAN 營運總監蘇君林指出，在當前市場環境下，地段選擇與後續經營能力的重要性被進一步放大；具備包租代管機制、能實際解決海外管理問題的建案，更容易獲得投資人青睞。在此市場背景下，FMI JAPAN 將於本週六、日於台中及台南舉辦大阪購屋說明會，並正式發表位於通天閣核心生活圈的全新建案 「The Peak Tsutenkaku Grand」。現場也將同步解析大阪最新市場趨勢、日本不動產制度差異，以及包租代管的實際運作方式，協助投資人從整體結構出發，評估海外置產的可行性。「The Peak Tsutenkaku Grand」可直接欣賞通天閣景觀，步行約 5 分鐘即可抵達兩個電車站，並可直達關西國際機場，兼顧觀光住宿與長期出租需求。周邊鄰近 MEGA 唐吉訶德、Spa World 溫泉大世界等大型設施，屬於大阪全年穩定有人流的成熟區域。依目前規劃，該案淨租金報酬率高達 6%，在日本一線城市中屬於相對具吸引力的收益表現，也符合近年台灣投資人對穩定型現金流資產的期待。【台中場】1 月 24 日（週六）｜11:00、14:00台中日月千禧酒店 5 樓（免費停車 3 小時）【台南場】1 月 25 日（週日）｜11:00、14:00台南遠東香格里拉飯店 B1 金城廳（免費停車 3 小時）活動詳情與報名：