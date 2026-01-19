我是廣告 請繼續往下閱讀

南海局勢再度升溫，根據《新聞週刊》（Newsweek）引述最新衛星影像指出，中國自去年10月起，在具主權爭議的西沙群島「羚羊礁」（Antelope Reef，越南稱海參岩）展開大規模填海造陸與設施擴建工程，外界普遍認為，北京正試圖將該島礁打造成具備軍事後勤與部署能力的永久性前哨基地，恐進一步牽動區域緊張神經。羚羊礁周邊海域資源豐富，目前由中國實質控制，但台灣與越南皆主張擁有主權。根據歐洲太空總署（ESA）「哨兵二號」（Sentinel-2）衛星影像，自去年10月中旬起，島礁周邊便出現頻繁疏浚作業，原有哨所與港口兩側明顯被新填土覆蓋，顯示工程規模與進度皆非短期性質。地理空間情報平台「情報實驗室」（The Intel Lab）研究員席孟（Damien Symon）在社群平台X分享的連續影像比對中，可清楚看見羚羊礁設施密度快速增加。國防情報機構「詹氏公司」（Janes）也指出，對照去年11月與今年1月的影像，島礁地貌已出現顯著變化，不僅新增運輸通道，還出現具高度軍事用途的「滾裝船」（RO/RO）泊位。軍事分析人士認為，滾裝船泊位並非一般民用設施，其功能在於讓重型車輛、裝備與機械能快速裝卸與登陸，顯示中國正為大規模後勤補給與部隊調動預作準備。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）旗下「亞洲海事透明倡議」（AMTI）也警告，中國正同步推進南海其他島礁的軍事升級。AMTI分析指出，北京近年在南沙群島部署新型天線陣列與可移動電子戰系統，意在擴大情報、監視與偵察（ISR）能力，確保在和平時期能全面掌控海域動態，並在衝突爆發時具備干擾、壓制他國通訊與雷達系統的能力，形成典型的「區域拒止／反介入」（A2/AD）戰略。回顧過去十餘年，中國自2013年起已在西沙與南沙群島分別興建數十座前哨基地，不僅加深周邊國家的安全疑慮，也對脆弱的珊瑚礁與海洋生態造成難以回復的破壞。如今羚羊礁再現大規模工程，意味著南海的角力恐怕仍將持續升高，短期內難見降溫跡象。