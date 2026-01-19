我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳佩慈無緣婆婆崔麗杰（如圖）在塞班島被捕。（圖／翻攝自微博）

聽證會提交百頁資料 自曝閃婚美籍員工

▲傳言吳佩慈個人總資產突破232億元，身價驚人。（圖／Pace Wu /吳佩慈IG@pace_wu）

當庭切割兒子紀曉波 稱已斷聯多年

博華太平洋前大股東、同時也是女星吳佩慈無緣的婆婆、男友母親的崔麗杰，近日因簽證逾期問題在塞班島遭美國移民當局拘留，相關消息曝光後，引發外界高度關注。據了解，她持有的長期投資者簽證已失效，卻仍滯留當地，因此遭到執法單位依法處置，目前案件仍在移民法庭審理中。而崔麗杰也在聽證會上否認知道兒子去向，當庭切割因犯罪被美國聯邦調查局（FBI）通緝中的紀曉波。由於吳佩慈與紀曉波交往多年仍未結婚，但仍為紀曉波生了4個小孩，因此外界都稱崔麗杰是吳佩慈無緣的婆婆。而崔麗杰在保釋聽證會上，透過翻譯向法官說明自身狀況，並強調在被捕前一週曾主動前往相關單位申請延期，為爭取保釋她的律師團隊遞交多達百頁以上的證明文件，內容顯示她已於2024年10月與一名美國公民結婚，並同步提出綠卡申請，據悉該名丈夫過去曾任職於公司管理階層，年齡與背景也成為庭上討論焦點。審理過程中，移民法官Clarence Wagner特別關注崔麗杰過往是否遵守法院命令，檢方指出她曾涉及一起勞資糾紛案件，期間因違反保護令而被認定藐視法庭，最終支付高額制裁金結案，雖然相關罰款已繳清，但法官仍對其守法紀錄抱持保留態度，認為需更審慎評估其保釋資格。本次聽證會最受矚目的橋段，莫過於檢方詢問其子紀曉波的行蹤與相關背景，對此崔麗杰態度強硬，明確表示與兒子早已沒有聯繫，甚至強調：「不知道他的下落，也未再過問。」這番說法被外界解讀為罕見的公開切割，也讓整起案件再添話題性。由於案件涉及文件龐雜，加上過往紀錄仍需進一步釐清，法官最終裁定將保釋程序延至1月27日續審。在此之前，崔麗杰僅能於遣返程序審理期間獲得有限度的暫時釋放，隨著博華太平洋已於2024年申報破產，相關資產與人際關係也持續受到檢視，後續發展仍有待法院進一步裁定。