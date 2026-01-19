台灣的國旅房價問題近幾年一直是台灣民眾熱議的焦點，許多旅客甚至喊出「飛出國玩還比較便宜」的口號。不過，根據交通部觀光署今（19）日公布的最新「來台旅客消費及動向調查報告」顯示，國旅住宿的實際房價其實呈現「不升反降」的趨勢，與大眾刻板印象產生反差，完整數據也曝光了。
國旅住宿好貴？觀光署公布最新數據：房價不升反降
交通部觀光署今（19）日公布「來台旅客消費及動向調查報告」，在民眾最在意的國旅住宿價格，從全年平均數據觀察，情況並非全面走高，反而是全面降價，完整數據如下：
旅館業（含觀光旅館）
2024年全年： 平均房價為2,960元，較前一年減少35元。
2025年1-9月： 平均房價為2,954元，較前一年全年再減少6元。
民宿業
2024年全年： 平均房價為2,405元，較前一年大幅減少104元。
2025年上半年： 平均房價為2,442元，較前一年同期減少39元。
觀光署解釋，旅宿價格會因地區、時段與房型而有巨大差異。消費者往往聚焦於「連續假期」或「熱門觀光區」的高價房型，導致體感價格偏高，這與平日淡季或全年的平均情形並不完全相同。
國旅產值持續創新高！旅客消費力復甦中
觀光署也表示，2024年國人國內旅遊總支出達5,158億元，創下歷史新高，較疫情前的108年成長超過3成，顯示國內旅遊的消費力道仍持續累積。
從出遊次數來看，變化同樣明顯。2024年國內旅遊達2億2,203萬旅次，較108年增加31.36%。這代表國人並非減少出遊，而是調整了出遊節奏。相較過去集中於連續假期、一次安排多天行程的模式，近年更多人選擇利用週末或短假期進行短程旅行，「短時、多次」的微旅行逐漸成為生活的一部分。
2025年前三季國內旅遊總次數已達1.86億旅次，較2024年同期成長12.57%。即使部分時段受到天候因素影響交通與景點營運，整體旅遊需求仍維持雙位數成長，顯示國旅正逐步走向更平均、全年分散的發展型態。
資料來源：觀光署
