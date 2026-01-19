我是廣告 請繼續往下閱讀

▲三上悠亞在結束禮拜天的籃球賽應援後，在新竹湖口休息站與球迷巧遇。（圖／記者張一笙攝）

不只合照還勾手 零距離互動引暴動

我們三月見一句話 再掀期待感

一名網友近日在Threads分享一段「人生高光時刻」，表示自己看完籃球賽、途中行經高速公路休息站時，竟巧遇日本人氣女星、職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊成員三上悠亞，對方不僅同意合照，還親自勾手零距離互動，讓他原本因塞車而煩躁的心情瞬間翻轉，貼文一出立刻引發熱烈討論，不少粉絲直呼「這運氣也太好」、「真的超親民」，更形容這樣的偶遇根本是難得一見的驚喜。根據原PO描述，當下鼓起勇氣上前詢問是否能合照，沒想到三上悠亞不僅爽快答應，拍照時還主動勾手、貼身合影，態度自然又親切，完全沒有距離感。照片曝光後，立刻讓網友暴動，紛紛留言表示「這已經不是親民，是太佛心了」、「完全不像偶像，像朋友一樣」。不少人更笑稱，這樣的互動根本是「省下好幾千元活動費」，令人又羨慕又佩服原PO的好運氣。原PO也在貼文中提到，自己本來還因為遇到車禍事故導致嚴重塞車而滿腹怨氣，沒想到轉進休息站後，整個心情直接從谷底反彈到最高點，他形容能在這樣毫無預期的情況下遇到三上悠亞，簡直就像抽中幸運籤：「今日一番幸運」、「最高等級的驚喜」，更直言這次經歷足以回味很久。另外也有網友在貼文中也特別提到，三上悠亞在互動時輕鬆揮手致意，同時和粉絲約好3月球賽見，此次意外的互動也讓不少球迷、粉絲在留言區敲碗，希望能再次近距離見到她本人。事件曝光後，這則Threads貼文迅速累積大量按讚與轉發，不少粉絲直言，三上悠亞能在非正式場合仍維持禮貌與溫柔互動，正是她長年人氣不墜的關鍵，從籃球賽後的休息站，到突如其來的幸運合照，這場偶遇不只成為粉絲之間熱議的話題，也再次替她的親民形象加分不少。