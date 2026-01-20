我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫芸芸女兒廖思惟近期曬出10年前比基尼美照，意外成為社群討論焦點。（圖／翻攝自廖思惟IG@trinityliao）

曬出16歲舊照 比基尼背影掀回憶殺

▲廖思惟有望繼承40億微風集團。（圖／翻攝自廖思惟IG@trinityliao）

海外求學生活曝光 澳洲名校持續進修

▲廖思惟除了是名媛外，目前也還在澳洲求學。（圖／翻攝自廖思惟IG@trinityliao）

母女同框像姊妹 氣場被讚不輸孫芸芸

被外界封為「台灣第一名媛」的孫芸芸，長年以凍齡外型與時尚品味成為話題人物，而她與微風集團董事長廖鎮漢的女兒廖思惟，近年也逐漸走入大眾視野，由於微風集團產業版圖龐大，市值保守估計約新台幣40億元，廖思惟過去曾在公開場合提到，未來不排除接手家業，因此被外界冠上「40億接班人」的稱號，今年將滿26歲的她目前仍在澳洲求學，近期因為曬出10年前的比基尼照片，再度成為社群討論焦點。廖思惟近日跟上社群流行的「回顧2016年」風潮，在IG限時動態中翻出10年前的舊照，畫面中當年年僅16歲的她身穿比基尼，在海邊坐著做日光浴，背對鏡頭露出纖細背影，畫面自然又帶點青澀。照片一出立刻吸引關注，不少網友驚訝她年紀輕輕就展現名媛氣場，也有人感嘆時間飛逝，直呼「根本從小美到大」。除了比基尼照外，廖思惟也一併分享幾張同樣拍於2016年的生活照，其中可見她當年嘗試漸層染髮、漂髮造型。她更幽默自嘲寫下：「這是你們最後一次看到我漂髮。」輕鬆的語氣引來不少好友與粉絲留言笑回，認為她毫不避諱談論「黑歷史」的態度相當可愛，也讓外界看到她不同於傳統名媛形象的親切一面。事實上，廖思惟目前仍將重心放在學業上，她就讀於澳洲邦德大學，校園位於昆士蘭黃金海岸一帶，學習環境與生活品質兼具，她平時透過社群分享在澳洲的日常，包括課業、旅遊與穿搭紀錄，展現出獨立生活的一面，假期期間，她也會返台與家人相聚，並不時出現在時尚場合，兼顧學生身分與名媛光環。隨著年紀增長，廖思惟的外型與風格也逐漸轉變，早期偏向嘗試多元造型的她，近年多以黑色長髮示人，穿搭走向簡約、高奢路線，整體氣質更顯成熟穩重，她的社群帳號目前累積約16萬粉絲追蹤，每一次更新幾乎都能引發討論，也被視為「微風小公主」的時尚觀察指標之一。每當廖思惟與孫芸芸同框，幾乎都會引發「根本像姊妹」的討論，孫芸芸47歲仍維持緊實體態與年輕狀態，母女站在一起毫無年齡差距感，2人也曾多次一同拍攝時尚雜誌或社群合照，廖思惟的鏡頭感與表現力，被不少人認為完全不輸媽媽，甚至被看好未來若進軍演藝圈或時尚圈，也具備相當條件。儘管外界習慣以「40億接班人」稱呼廖思惟，但實際上她並非唯一繼承人選，家中還有一位弟弟，因此誰將來會正式接任微風集團核心職位仍有變數，對她而言現階段更像是在累積實力與視野，無論未來選擇回歸家族企業、投入時尚產業，或發展其他領域，都仍保有高度彈性。可以確定的是，廖思惟的一舉一動，早已成為名媛二代世代中備受關注的指標。