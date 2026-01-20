我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Kyle Tucker毫無疑問地是市場上最重量級的戰力，29歲的他一般認為該是簽下超長合約的時候。（圖／美聯社／達志影像）

▲Cody Bellinger的部分，目前最普遍的市場傳聞是，洋基隊開給他5年1.6億美元合約，其中沒有任何延遲支付的部分，還會給2次逃脫合約的機會。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews運動中心特約作家謝岱穎。（圖／NOWnews社群中心製圖）

洛杉磯道奇在1月15日以4年2.4億美元簽下外野手塔克（Kyle Tucker），隔天紐約大都會攔胡費城費城人，以3年1.26億美元簽下明星游擊手比薛特（Bo Bichette），這兩波短約高薪的超重量級球星簽約案為球員市場投入重大變數，與原先預估發展完全相反的走勢頓時讓許多專家、行內人「看不懂」，這不禁讓人想到，夾在紐約兩大強權洋基、大都會之間的貝林傑（Cody Bellinger），最終會做出什麼樣的選擇？Kyle Tucker毫無疑問地是市場上最重量級的戰力，29歲的他一般認為該是簽下超長合約的時候，Bo Bichette則是當今大聯盟公認僅次於Bobby Witt Jr.的游擊手，先前傳出費城人打算開7年2億美元簽下來，但兩人在「交卷」時竟雙雙意外地選擇了短約，確實是讓人始料未及之事。類似的情景在剛進入2026年時也曾出現過，日籍投手今井達也與休士頓太空人簽下3年5400~6300萬美元的合約。事實上今井普遍被認為可以簽下8、9千萬美元，甚至是破億美元的合約，但他同樣決定「炒短線」。是自由球員市場生態改了嗎？會選擇短約，最大的誘因自然是高薪，長約自然會拉低平均年薪，但無論Tucker、Bichette還是今井，共通點是保有優勢極大的脫脫條款。今井、Bichette都是連續兩年都可以選擇逃脫合約，等於合約期間，每次球季結束後，他們可以想走就，兩人都是27歲，都處於生涯上昇狀態，先別說每年球季結束都可以再接受報價，就算完成了目前這份合約，也才30歲。道奇給Tucker的4年約中，在第2、3年可以選擇逃脫，這其實是一個「雙贏」局面，一來道奇農場最強的一塊就是外野，只是在1、2年內大概還養不多一個「完全體」，需要一點時間，Tucker正好是當下最能頂下空缺的最強戰力。而在Tucker部分，29歲的他對於未來還有不少操作空間，與其簽個平均3、4千萬美元年薪的長約，還不如像現在這樣，搞個平均年薪6000萬美元的待遇，反正自己只要幾年內維持水準，之後也不必太擔心。但這樣的操作，可能成為未來自由球員市場上的一種主流模式嗎？先跳到Cody Bellinger的部分，目前最普遍的市場傳聞是，洋基隊開給他5年1.6億美元合約，其中沒有任何延遲支付的部分，還會給2次逃脫合約的機會，但其經紀人Scott Boras要求的是7年合約，雙方就卡在這一點。問題是，Bellinger的吸引力確實不小，以外野手來說，他是不如Kyle Tucker，但去年也為洋基敲出29支全壘打，WAR達到5.1（Baseball Reference版本），wRC+（標準化加權得分創造，100為聯盟平均水準）來到125，還可以守一壘，大都會幾乎是公開放話要搶人，且據傳條件很不錯，洋基似乎也透過媒體「嗆聲」，不打算跟其他對手拚價。當然，市場上充斥著傳言，每次休賽季，球團、球員和經紀人之間爾虞我詐、透過媒體操作風向的例子實在是太多了，洋基隊今年這麼「慫」感覺上有點反常，所以實際狀況也不見得如目前所看到的。然而，Tucker、Bichette簽約後，會讓人更深思的是，Bellinger的「市價」到底如何？Cody Bellinger會不會突然決定改簽短約？2023年他贏得國聯東山再起獎之後，隔年季前就曾與芝加哥小熊簽下3年8000萬美元的合約，其中就包含逃脫條款，所以去年他被交易到洋基後展現價值，才能在季後投入市場。但不同的是，Bellinger將在今年7月滿31歲，最好的簽約方式的確是經紀人規劃的直接簽7年，但在洋基死活不同意簽這麼長，是否考慮換個類似3年平均年薪破4000萬美元的短約？《The Athletic》的專欄作家Will Sammon不久前曾暗示，大都會似乎就是朝著短約高薪的模式在操作，如此一來，洋基在這次休賽季是不是就真要成為輸家了？