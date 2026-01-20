近期尾牙旺季，網路上瘋傳聽《花木蘭》插曲〈以妳為榮〉就能抽中大獎的都市傳說。不過，在祈求「花家黑魔法」發威的同時，財政部也緊急提醒，這筆機會中獎所得雖然讓人開心，但千萬別忽略尾牙中獎扣稅規定。這筆機會中獎所得若達官方規定的「稅額2000元」門檻，領獎方式將大不同，特定身分甚至會直接「多扣一倍」！
花家黑魔法發威？中獎先看身分與金額
財政部指出，參加公司行號舉辦的尾牙摸彩，所拿到的獎金或實物獎品，在稅法上都屬於「機會中獎所得」。這筆意外之財是否需要當場「掏錢」繳稅，主要取決於中獎人的身分（是否為境內居住者）以及獎項價值。
台灣居住者：2000元門檻是關鍵
對於絕大多數生活在台灣的「境內居住者」來說，最常遇到的問題就是：「為什麼有時候領獎要先扣錢，有時候不用？」關鍵就在於應扣繳稅額是否超過「2000元門檻」。這裡標題所指的「2000元」是「稅金」，換算回獎品價值約為2萬元，許多民眾常因此混淆。
依據現行規定，境內居住者中獎採 10% 扣繳率。
● 免預先扣繳： 若獎品或獎金價值在 2萬元（含）以下，計算出的應扣稅額在2000元以下，得免予扣繳。中獎人可全額領走獎金或獎品。
● 需預先扣繳： 若價值超過 2萬010元，算下來稅額超過2000元，就必須先扣繳10%稅款。
【試算範例】 假設小明在尾牙抽中現金 3萬元。 因為 30000元 × 10% = 3000元（稅額已超過2000元）。 所以小明現場實領金額為：30000 - 3000 = 27000元。
「這狀況」稅率飆升！非居住者直接扣20%
標題所提到的「多扣一倍」，指的正是「非我國境內居住者」（如未住滿183天的外籍人士）。根據規定，這類中獎人不論中獎金額多寡，一律按給付全額扣取 20% 的稅款，且沒有2000元的免扣繳門檻。相較於一般民眾的10%，稅率整整高出一倍。
明年5月報稅別忘記 免扣繳不代表免稅
許多民眾誤以為「現場沒被扣稅」就等於「免稅」，這是錯誤觀念。財政部強調，即便中獎金額在2萬元以下、現場免扣繳，公司仍會向國稅局列單申報。
也就是說，這筆機會中獎所得會列入你隔年5月的個人綜合所得總額中。
● 若有預先扣繳： 預繳的10%稅款，在報稅時可以「減除」，多退少補。
● 若無預先扣繳： 該筆收入仍需計入所得總額，依個人適用的綜所稅率計算稅金。
雖然聽花木蘭〈以妳為榮〉可能會有神秘力量加持，但搞懂稅務規則才是守住荷包的真實力。大家在享受中獎喜悅的同時，別忘了留意扣繳憑單，以免因一時疏忽而被國稅局補稅加罰。
我是廣告 請繼續往下閱讀
財政部指出，參加公司行號舉辦的尾牙摸彩，所拿到的獎金或實物獎品，在稅法上都屬於「機會中獎所得」。這筆意外之財是否需要當場「掏錢」繳稅，主要取決於中獎人的身分（是否為境內居住者）以及獎項價值。
對於絕大多數生活在台灣的「境內居住者」來說，最常遇到的問題就是：「為什麼有時候領獎要先扣錢，有時候不用？」關鍵就在於應扣繳稅額是否超過「2000元門檻」。這裡標題所指的「2000元」是「稅金」，換算回獎品價值約為2萬元，許多民眾常因此混淆。
依據現行規定，境內居住者中獎採 10% 扣繳率。
● 免預先扣繳： 若獎品或獎金價值在 2萬元（含）以下，計算出的應扣稅額在2000元以下，得免予扣繳。中獎人可全額領走獎金或獎品。
● 需預先扣繳： 若價值超過 2萬010元，算下來稅額超過2000元，就必須先扣繳10%稅款。
【試算範例】 假設小明在尾牙抽中現金 3萬元。 因為 30000元 × 10% = 3000元（稅額已超過2000元）。 所以小明現場實領金額為：30000 - 3000 = 27000元。
標題所提到的「多扣一倍」，指的正是「非我國境內居住者」（如未住滿183天的外籍人士）。根據規定，這類中獎人不論中獎金額多寡，一律按給付全額扣取 20% 的稅款，且沒有2000元的免扣繳門檻。相較於一般民眾的10%，稅率整整高出一倍。
明年5月報稅別忘記 免扣繳不代表免稅
許多民眾誤以為「現場沒被扣稅」就等於「免稅」，這是錯誤觀念。財政部強調，即便中獎金額在2萬元以下、現場免扣繳，公司仍會向國稅局列單申報。
也就是說，這筆機會中獎所得會列入你隔年5月的個人綜合所得總額中。
● 若有預先扣繳： 預繳的10%稅款，在報稅時可以「減除」，多退少補。
● 若無預先扣繳： 該筆收入仍需計入所得總額，依個人適用的綜所稅率計算稅金。
雖然聽花木蘭〈以妳為榮〉可能會有神秘力量加持，但搞懂稅務規則才是守住荷包的真實力。大家在享受中獎喜悅的同時，別忘了留意扣繳憑單，以免因一時疏忽而被國稅局補稅加罰。