近期尾牙旺季，網路上瘋傳聽《花木蘭》插曲〈以妳為榮〉就能抽中大獎的都市傳說。不過，在祈求「花家黑魔法」發威的同時，財政部也緊急提醒，這筆機會中獎所得雖然讓人開心，但千萬別忽略尾牙中獎扣稅規定。這筆機會中獎所得若達官方規定的「稅額2000元」門檻，領獎方式將大不同，特定身分甚至會直接「多扣一倍」！

我是廣告 請繼續往下閱讀
花家黑魔法發威？中獎先看身分與金額
財政部指出，參加公司行號舉辦的尾牙摸彩，所拿到的獎金或實物獎品，在稅法上都屬於「機會中獎所得」。這筆意外之財是否需要當場「掏錢」繳稅，主要取決於中獎人的身分（是否為境內居住者）以及獎項價值

▲永慶加盟四品牌高雄區聯合尾牙斥資逾1500百萬元，席開共600桌，還有超強藝人卡司表演嗨翻現場。（圖／記者陳美嘉攝）
▲近期「花家黑魔法」瘋傳，不少人祈求尾牙能幸運中獎。不過財政部提醒，開心抱走大獎的同時，得先搞懂身分與金額的扣稅眉角。（示意圖／記者陳美嘉攝）
台灣居住者：2000元門檻是關鍵
對於絕大多數生活在台灣的「境內居住者」來說，最常遇到的問題就是：「為什麼有時候領獎要先扣錢，有時候不用？」關鍵就在於應扣繳稅額是否超過「2000元門檻」。這裡標題所指的「2000元」是「稅金」，換算回獎品價值約為2萬元，許多民眾常因此混淆。

依據現行規定，境內居住者中獎採 10% 扣繳率。

  ●  免預先扣繳：獎品或獎金價值在 2萬元（含）以下，計算出的應扣稅額在2000元以下，得免予扣繳。中獎人可全額領走獎金或獎品。

  ●  需預先扣繳： 若價值超過 2萬010元，算下來稅額超過2000元，就必須先扣繳10%稅款。

【試算範例】 假設小明在尾牙抽中現金 3萬元。 因為 30000元 × 10% = 3000元（稅額已超過2000元）。 所以小明現場實領金額為：30000 - 3000 = 27000元。

▲每到歲末年終時，不僅許多公司會舉辦尾牙犒賞員工，也有不少公司會發放「年終獎金」。（示意圖／記者顏真真攝）
▲中獎別高興太早！關鍵生死鬥就在「2萬元」，只要獎品或現金價值超過這數字，現場就得先被扣下10%稅款，實領金額會縮水。（示意圖／記者顏真真攝）
「這狀況」稅率飆升！非居住者直接扣20%
標題所提到的「多扣一倍」，指的正是「非我國境內居住者」（如未住滿183天的外籍人士）。根據規定，這類中獎人不論中獎金額多寡，一律按給付全額扣取 20% 的稅款，且沒有2000元的免扣繳門檻。相較於一般民眾的10%，稅率整整高出一倍。

明年5月報稅別忘記　免扣繳不代表免稅
許多民眾誤以為「現場沒被扣稅」就等於「免稅」，這是錯誤觀念。財政部強調，即便中獎金額在2萬元以下、現場免扣繳，公司仍會向國稅局列單申報。

也就是說，這筆機會中獎所得會列入你隔年5月的個人綜合所得總額中。

  ●  若有預先扣繳： 預繳的10%稅款，在報稅時可以「減除」，多退少補。

  ●  若無預先扣繳： 該筆收入仍需計入所得總額，依個人適用的綜所稅率計算稅金。

雖然聽花木蘭〈以妳為榮〉可能會有神秘力量加持，但搞懂稅務規則才是守住荷包的真實力。大家在享受中獎喜悅的同時，別忘了留意扣繳憑單，以免因一時疏忽而被國稅局補稅加罰。


相關新聞

尾牙廣達、華碩今年不是最猛了！鋒頭被它搶走　員工全領大獎暴動

尾牙中獎「手機桌布換這張」！眾實測秒中：別不信　專家認了有用

尾牙求中大獎！2026最旺顏色、食物吃什麼　命理師：補充好運能量

2026年終獎金、考績獎金何時發？發放時間、扣稅、離職領法懶人包