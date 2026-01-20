我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼出口商品安全再度亮起紅燈。繼冷凍生蝦、丁香被驗出含有放射性物質後，美國國土安全部近日發出新一波警告，直指輻射污染風險恐不只限於食品，可能擴及更多來自印尼的日用品與消費性商品，引發國際市場高度關注。根據《ABC》報導，美方早在去年8、9月就發現，多批從印尼出口至美國的冷凍生蝦與香料，在檢測中出現放射性同位素「銫-137」。相關貨物隨即被攔截處理，部分產品甚至遭到下架或退運，震撼美國進口商與消費者。美國官方指出，最近一起食品污染事件發生在去年12月，當時共有約8.4萬包冷凍生蝦被緊急召回。初步調查顯示，這批產品可能是在加工、包裝或儲存過程中，意外接觸到受銫-137污染的環境或設備，並非源自海洋本身。國土安全部進一步說明，印尼境內部分受污染區域周邊，設有多間工廠與生產設施，涵蓋食品、香料，甚至運動鞋等商品種類。相關單位研判，未來幾個月內，恐怕還會有更多來自印尼的出口貨物被驗出含有銫-137，污染範圍不排除持續擴大。美方同時警告，除了商業貨物，理論上也不能完全排除放射性物質透過旅客隨身行李或私人物品入境的可能性。對此，美國海關及邊境保衛局已提高警戒層級，並加強對印尼來源貨品的檢測與攔查。國土安全部強調，目前並無證據顯示這起輻射污染是人為蓄意行為，但相關風險已足以影響消費者信心與國際貿易往來。隨著檢測行動持續升級，印尼出口產業勢必面臨更嚴格的國際審視，這場輻射風波後續如何收場，仍有待觀察。