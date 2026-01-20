我是廣告 請繼續往下閱讀

▲利晴天（如圖）曾於《康熙來了》中打開知名度，更受蔡康永力捧。（圖／翻攝自利晴天IG）

利晴天改當工廠老闆、口音全變了

▲利晴天（如圖）於中國上海開創咖啡店、工廠，事業做很大。（圖／翻攝自利晴天臉書）

利晴天鑽研咖啡闖名聲、事業做很大

利晴天變了！曾於節目《康熙來了》受蔡康永力捧的藝人利晴天，2014年憑藉俊俏、斯文、陽光形象打開知名度，成為各大節目寵兒，2018年轉往中國發展，爾後考取咖啡師執照、去年3月開設咖啡廳及工廠，淡出演藝圈。近來網友回顧《康熙來了》片段，發現利晴天與過往口音全變了，驚嘆直呼：「外型有維持住，口音倒是維持不住！」利晴天本名林典璋，1988年11月26日生，擁有高大身材、燦爛笑容，帥氣顏值受到矚目，2015年被找去演LINE TV網路劇《同樂會》，開啟演員之路，隨後蔡康永相中，將其簽約至創立「海灘娛樂」，自此登上各大談話節目，靦腆、陽光的模樣圈粉許多少女少男，人氣水漲船高。隨著觀眾收看電視習慣改變，利晴天的星路沒有更大突破，下定決心轉往中國發展，2018年至2022年演出許多網路劇、電影，雖然被更多觀眾看見，可角色仍然沒有太大不同，致使收入節節敗退，曾因手頭緊一天只能吃一片白吐司，這讓利晴天感到不妥，於是開始有了轉行念頭。2023年，利晴天從興趣鑽研咖啡，成功考取國際咖啡品鑑師證書，矇眼聞食材、嗅覺訓練、挑咖啡豆等都難不倒他，而這全球只有8660位國際咖啡品鑑師，他就是其中一位的成就，令利晴天振作一番，「對我來說是對我品鑑能力的一種肯定，我會更加認真學習咖啡」，如今升格老闆新身分。到了2025年，利晴天於中國上海開創咖啡店，從他PO出的照片能看到店名為「拂南咖啡」，咖啡主理人則是「利晴天」，店外還擺了幾張自己的照片，相當有模有樣，可喜的是，利晴天規模愈趨壯大，隨後再開咖啡豆工廠，搬運、分類咖啡包親力親為，全程細心把關品質，事業重心擺在上頭。