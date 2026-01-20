以為承租政府推動的社會住宅包租代管物件就萬無一失嗎？當心落入惡質業者的合約圈套！崔媽媽基金會近期揭露一起新型態租屋合約陷阱，房客因不慎簽下俗稱的「黑白租約」，導致權益全失。專家警告，一旦誤簽兩份合約，不僅修繕求助無門，最慘恐面臨「雙重支付租金」的財務災難，就連租約公證也無法成為保命符。
封面寫「磋商條款」？ 具備4要件就是租約！
崔媽媽基金會指出，近期接獲民眾 A 女士求助，表示在承租包租業者的物件時，除了簽署正式的「社會住宅轉租契約書」並進行公證外，業者又誘導她與屋主另外簽訂一份封面名為「特別磋商條款」的文件。
許多房客以為這只是單純的附加條款或備忘錄，但崔媽媽法務組示警：「千萬別被文件標題騙了！」
法律對於合約的認定是「看內容不看標題」。只要文件中具備租賃標的（地址）、租期、租金、雙方簽名這四大構成要件，無論封面叫什麼名字，在法律上它就是一份獨立且有效的「租賃契約」。A 女士簽了兩份文件，等於在法律上成立了兩份租約，這就是典型的黑白租約陷阱。
兩套標準挑有利的用 修繕退租全刁難
這類租賃契約陷阱的操作手法在於「用兩套標準夾殺房客」。例如，與業者簽的公證合約寫「可提前終止租約」，但那份私下的「磋商條款」卻寫「不得提前終止」。當房客想解約時，對方就拿出對屋主有利的條款拒絕；當房屋需要修繕或退租點交時，則改用「房客需負擔修繕」、「需回復原狀」等嚴苛條款要求賠償。
公證非萬靈丹 最慘恐賠兩份租
許多房客誤以為只要第一份合約有公證，就天下無敵。但專家強調：「有公證的租約，並不會讓另一份合約失效。」公證僅能針對該份文件逕受強制執行。
這意味著，因為兩份租約在法律上皆各自成立，一旦發生爭議，包租業者與屋主理論上都可依據各自手上的合約，向房客要求給付租金。本意是為了省錢住社宅，最後卻可能演變成一屋二租的債務惡夢。
專家呼籲：拒絕雙重簽約
崔媽媽基金會提醒，正常的包租代管關係，房客只需對包租業者單一窗口簽約。民眾在簽約時務必謹記「單一對象」原則，若有額外約定，應直接附註於原租約中，切勿另外簽署具備「租約構成要件」的文件。若遇業者強迫簽署，應拒絕並致電國土署或國家住都中心檢舉，以免落入陷阱。
資料來源：崔媽媽基金會
