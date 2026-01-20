房市交易量縮，租賃市場卻逆勢大爆發！根據台灣房屋統計，俗稱「包租代管」的租賃服務業，短短三年家數翻倍成長，成為房產界新金礦。這股熱潮不僅吸引業務轉職搶賺穩定財，更讓「這個縣市」業者增速超車首都台北，躍升全台一級戰區。
數據揭密：產業三年翻倍，人力缺口大
這股趨勢直接反映在數據上。根據不動產資訊平台資料統計，截至去（2025）年底，全台租賃住宅服務業家數已達 2254 家，較 2022 年底的 1235 家大幅增加逾千家，三年來翻倍成長！產業蓬勃發展帶動人力需求，租賃住宅管理人員從 1.3 萬人激增至 2.5 萬人，顯示在買賣市場觀望時，「包租代管」已成為不動產市場穩健獲利的避風港。
專家分析：脫北潮帶動，「新北市」成黑馬
誰是這波成長的最大贏家？台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，數據顯示「新北市」近三年業者大增 225 家，成長速度全台居冠，總家數 423 家直逼台北市的 433 家。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中進一步指出，台北市租金高且屋齡老，導致租屋族沿捷運「脫北」往新北移動。新北市重劃區新房多、租金實惠，加上社宅包租代管政策誘因，吸引大量屋主釋出空屋，也讓瞄準「代管商機」的業者紛紛搶進新北插旗。
名人實證：門檻40萬、投報率20%起跳
包租代管到底好不好賺？《NOWNEWS今日新聞》曾訪問包租代管界、人稱「藍太太」的一方生活執行長洪怡芳，她透露，相比買房收租的高門檻，包租代管屬「輕資產」，一案門檻約 40 至 50 萬元（主要為裝修費），平均投報率可達 20%~40%。
藍太太指出，包租代管是「辛苦一次，收很多次」的被動收入模式。她受訪時管理約 800 名租客，年收破 300 萬元。她提醒，這行「靠信任賺錢」，初期不能只想著贏，她堅持「把租客當家人」，運用電商思維靈活定價，創造出 97% 的高滿租率。隨著政策持續加持，預期將有更多人才投入，讓這個產業不僅有「利」，更有「情」。
資料來源：台灣房屋
名人實證：門檻40萬、投報率20%起跳
