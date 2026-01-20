我是廣告 請繼續往下閱讀

台美對等關稅談判成績斐然，包括調降為15％不疊加，此外成功爭取美國《貿易擴展法》第232條款下的半導體及衍生品「最惠國待遇」，更是全球第一個在晶片領域取得此優惠的國家。對此行政院正副院長卓榮泰、鄭麗君今（20）日召開記者會向國人說明，經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮回憶同仁的辛勞2度落淚，看到這麼多傳產業者感謝院長，感受「我們做的是有意義的事」。台美對等關稅談判成績斐然，總談判代表楊珍妮其中扮演重要角色，而其為外交談判場上的老將，資歷超過20年，今日在記者會上壓力釋放2度落淚，提及昨天返台沒有預期院長與秘書長會來，而看到他們就像是回到家裡，只差沒有擁抱，因為不太好意思，看到家人們一路走來支持很感動，自己很愛哭，而講到同仁之際又哽咽。楊珍妮表示，感謝，府院同仁的支持，對代表團努力給予肯定，昨天在機場看到這麼多傳產的人感謝院長，認為所做的事是有意義的，應該更努力往前。記者會後，卓榮泰對楊珍妮擁抱打氣，隨後楊珍妮也分別與經濟部長龔明鑫、行政院秘書長張惇涵、行政院發言人李慧芝、國發會副主委詹方冠一一擁抱。