▲任職某航空公司的劉姓機師被控性騷猥褻2女，遭判賠40萬還要關1年半。（圖／記者劉松霖攝2025.02.19）

渡假出遊變調！任職某航空公司的劉姓機師，2020年10月與友人赴墾丁旅遊，遭同行女子小美與小麗指控多次性騷擾。劉男不僅在民宿泳池強將小美丟入水中趁機摸腰，甚至闖入小麗洗澡的浴室看光裸體。當晚劉男更在Villa小房間內無視小美拍門反抗，強行將其壓制在吊床上親吻、舔舐胸部。儘管劉男辯稱雙方互動熱絡、純屬玩鬧，但法院審酌證人證詞，認定小美為非自願。民事部分，法院判處劉男須賠償小美40萬元，至於小麗的指控則因證據不足駁回；刑事部分，劉男最終依強制猥褻罪，被最高法院判處有期徒刑1年6個月定讞，為此付出慘痛代價。檢方指出，2020年10月小美與小麗受邀參加墾丁旅遊，卻遭同行不熟識的劉男連續性騷擾。首日抵達民宿，劉男便無視小美無意下水的意願，強行公主抱將其丟入泳池，並在水中猥褻其腰臀與胯下。隔日劉男更藉故與小美散步時趁機摟腰觸碰。不僅如此，劉男甚至變本加厲，赤裸上身闖入小麗正在洗澡的浴室，不僅看光其裸體更動手撫摸背部。雖然劉男事後宣稱要「喝酒賠罪」，卻讓兩女陷入更深的身心恐懼中。當晚回到民宿，小美與小麗在友人半強迫下進入小房間，隨即遭遇劉男更惡劣的侵犯。劉男先趁小麗獨自休息時，強行跨坐其身上進行猥褻；接著當小美進入房間，門外友人竟配合關門阻止其逃跑，劉男趁機將小美摔在吊床上壓制，不顧求救強行親舔其胸部，甚至強制性交。這場墾丁之旅讓兩女身心受創，事後分別向劉男求償200萬元與100萬元。針對指控，劉男全盤否認並主張該處透明且無門鎖，當時眾人在旁，小美並無呼救且隨後仍與他共飲，目擊證人亦稱兩人互動如情侶接吻。劉男更舉出錄影畫面，證明小美在旅途中面帶笑容、舉止親暱，顯見雙方互動屬自願，並無侵害意圖。最後他表示自己因此案失業且有經濟負擔，認為對方的求償金額過高，請求法院駁回。法院審酌證人證詞與對話紀錄後認定，小美在吊床區確實有拍門、抵抗等反應，顯見其當時並不同意親密行為，劉男利用身體優勢強行親吻、舔舐胸部，已構成侵犯性自主權的強制猥褻，應負損害賠償責任。至於小麗主張的部分，法院認為其指控多屬事後轉述，欠缺直接證據與補強證明，無法達到民事責任的證明程度，因此不予採信。綜合考量侵害情節、雙方經濟與身分條件，法院判決劉男應賠償小美精神慰撫金40萬元，並自2022年12月11日起按年息5%計息，其餘請求則全數駁回。而在刑事責任方面，身為機師的劉男涉犯強制猥褻罪，最高法院已於今年1月初判處有期徒刑1年6個月定讞，劉男不僅須承擔鉅額賠償，更面臨牢獄之災。