新北市蘆洲知名的「小貨車蔥油餅」夫妻遭毒子殺害，震驚各界。恩典法律事務所創辦人蘇家宏律師緊急整理法律懶人包，針對大眾最關心的：兇嫌弒親刑責是否判死？扶養限18歲是真的嗎？以及遇到逆子如何拒啃老？三大重點一次解析，助父母設下自保底線。
重點一：弒親刑責加重 國民法官審理恐判死
針對民眾群情激憤，蘇家宏律師首先分析弒親刑責。依據《刑法》第 272 條，殺害直系血親尊親屬（如父母、祖父母）不僅是人倫大忌，法律更以最高規格保護生命權。此罪刑度從 15 年起跳，最重可處死刑。蘇律師指出，這類案件目前適用國民法官審理，考量兇嫌手段兇殘且泯滅人性，量處最重死刑的結果是可以預期的。他也提醒，毒品是毀滅家庭的元凶，若家人染毒應盡早強制勒戒，切勿姑息。
重點二：扶養限18歲 拒當成年子女提款機
很多父母以為養孩子是一輩子的責任，蘇家宏律師給出了直接答案：「扶養限18歲」。自 2023 年起，法律上 18 歲即為成年人，除非子女身心障礙無謀生能力，否則父母沒有義務扶養「好手好腳」的成年人。即便是本案中 36 歲的嫌犯，只要身心健全，父母完全有權利拒絕金錢支援。蘇律師呼籲家長建立正確觀念，成年子女應對自己的人生負責，父母不該是終身提款機。
重點三：遭遇家暴應鐵腕 法律挺你「拒啃老」
這場悲劇最讓人痛心的是長期的隱忍。針對家中有賴家不走、甚至動粗的子女，蘇家宏提供了具體解決方案：父母必須下定決心拒啃老。一旦發生家暴，應立即依《家暴法》申請保護令，要求子女搬離或強制就醫。蘇律師強調，法律賦予父母「將成年子女趕出家門」的權利，這不是無情，而是在撐不住時幫你畫清界線。
蘇家宏最後感性表示，我們無法阻止昨天的悲劇，但可以透過這份懶人包的法律知識，將沉痛的遺憾化為保護自己與家人的力量。
🟡 本文內容已獲「蘇家宏律師」授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
