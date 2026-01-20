我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹一名逾期停留超過一年的泰籍女子「小拉」，長期在臉書發布高薪輕鬆工作資訊，吸引非法停留、失聯的同鄉一起到工地賺錢，甚至聚集在工地搭帳篷、鋪紙板克難生活。新竹市專勤隊日前前往查緝時，5名泰籍移工見到執法人員並未逃跑，反而先淡定躲進建築夾縫，抓緊時間「最後再來一口啤酒」才肯就範，全案經調查後，營造公司與雇主因違反《就業服務法》各遭裁處15萬元，負責招募的小拉也因非法仲介被罰10萬元。根據《中時新聞網》報導，專案人員在查緝行動時，遇到令人啼笑皆非的景象，回憶當時與現場5名泰籍非法移工四目相對的瞬間，他們第一反應並非四處竄逃，而是氣定神閒地放下手邊工作，隨即拿著啤酒躲入建築夾縫中，不忘抓緊時間「最後再來一口」，讓查緝人員感到又氣又好笑。據悉，5名泰籍非法移工中，有一名泰籍女子「小拉」已逾期停留超過一年，她長期利用臉書發布高薪且輕鬆的徵才資訊，以此吸引失聯同鄉聚集工作。為了躲避查緝，這群人長期隱匿於工地內生活，甚至直接在現場搭起帳篷居住，並利用紙板、門簾與棉被簡單鋪設成床。儘管居住環境極為克難簡陋，但生活設備卻一應俱全，甚至連日常換洗的衣物都大剌剌地掛在工程鷹架上晾曬，呈現出奇特的工地生活景象。新竹市專勤隊指出，專案人員目前正持續深入追查此案背後的非法雇主與非法仲介，全案已依違反《就業服務法》函送新竹市政府進行裁處。營造公司因非法容留外國人從事工作，被裁罰新台幣15萬元，而非法聘僱未經許可外國人的雇主同樣遭處15萬元罰鍰。此外，儘管泰籍女子「小拉」堅稱自己分毫未取，但其招募行為已構成非法仲介事實，因此被依法裁處10萬元罰鍰。移民署指出，根據《就業服務法》規定，媒介外國人非法為他人工作，將面臨10萬元至50萬元的罰鍰；若涉及意圖營利而非法媒介者，刑責更重，可處3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下罰金。至於非法僱用或容留不法外來人士的行為，最重則可處以75萬元的鉅額罰鍰。