搖滾天團動力火車即將首登小巨蛋開唱，兩人近期正如火如荼備戰，為了在舞台上有最佳體態，尤秋興表示，他開 始飲食控制，也戒掉宵夜。沒想到才剛開始實行兩天，就因受不了飢餓感，半夜餓到在床上喊餓，原本是想喊給老婆聽，結果不但沒討到拍，反而被陪同一起減肥的老婆冷冷回嗆：「閉嘴！」讓他也不敢再說什麼。
戒宵夜太痛苦 半夜喊餓遭妻鎮壓
尤秋興今（20）日在記者會上表示，因為作息關係，過去常在晚上八、九點甚至更晚吃第三餐，長期累積熱量讓他深感不妙。為了接下來的小巨蛋演唱會，他立下瘦5公斤的目標，已開始強迫自己晚上不吃宵夜。
他苦笑說：「昨天真的很痛苦，因為習慣吃宵夜，一開始不吃覺得好想吃，就一直在床上說『好餓喔、好餓喔』。」結果同樣在進行身材管理的老婆，因為怕被他影響動搖意志，忍不住直接對他下封口令：「閉嘴！」尤秋興解釋：「因為我們兩個一起減，如果我吃宵夜，她一定會很想吃，所以她這兩天也沒點餐，就是陪我。」
自認生活白痴 尤秋興：一秒都離不開老婆
雖然減肥被老婆嗆，但尤秋興其實是個標準的寵妻狂魔兼黏踢踢人夫。他自嘲好像什麼都不會，私下生活技能幾乎為零，舉凡銀行事務、甚至是幫貓鏟屎，往往都需要老婆幫忙。
他更當眾放閃承認自己超黏老婆：「真的離不開她啦，一秒鐘都離不開！」有時候連老婆去上廁所他都要跟，肉麻程度讓搭擋顏志琳在旁聽了都習以為常。兩人為了演唱會卯足全力，不僅嚴格控管身材，也勤跑尾牙場宣傳，希望能將三萬張門票順利完售。
「台新銀行冠名贊助 動力火車 一路向前 世界巡迴演唱會台北旗艦場」將於2026年5月15、16、17日一連三天在台北小巨蛋舉辦。1/24（六）13:00 台新卡友優先購票、1/25（日）13:00 KKTIX正式售票。
