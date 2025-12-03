演藝圈近期掀起「閃兵風暴」，涉案名單牽連超過20名男星，在娛樂圈引發話題。不過天團「動力火車」倒是兩人皆依法完成兵役，其中顏志琳更曾在被稱為「兵役天花板」的涼山特勤隊服役。今（3）日兩人出席公開活動，被問及閃兵話題，也首度做出回應，「做該做的事就好了。」
號稱國軍最神祕特種部隊 涼山特勤跳傘、狙擊樣樣都會
涼山特勤隊全名為陸軍航特部「高空特種勤務中隊」，目前是唯一具備海陸空三棲作戰能力的單位，也是國軍最神祕的特種部隊，駐地在屏東，主要執行反突擊、反劫機、反劫持、反破壞等警備治安任務。舉凡跳傘、游泳、潛水、陸戰、狙擊、獵捕，什麼都會跟鬼一樣，所以又叫「涼山鬼」。
首度公開回應藝人閃兵案 顏志琳：做該做的事就好了
顏志琳受訪時低調表示：「做該做的事就好了。」坦言外界想像與實際訓練多少有些落差，但整體過程確實辛苦、不易。他也強調自己只是當時履行義務，並未想過有一天會被拿來和演藝圈的爭議比較。
至於尤秋興則擔任裝甲兵，回憶當年19、20歲接到徵召通知時，心態相當單純，「選到就選到。」坦然面對軍旅生活。他笑稱：「當年只想著趕快把國家分配的事情完成。」那時候資訊不發達，也沒有太多逃避空間，一切就是順其自然地履行責任。
事實上，包含動力火車的顏志琳在內，鄭元暢曾屬海巡署、張震嶽曾屬海軍陸戰隊、楊祐寧在事業高峰期當兵、張雨生 曾屬憲兵藝工隊、林志穎事業巔峰當兵2年、庾澄慶曾屬國軍藝工隊、明道曾屬陸軍儀隊、王傑曾當海龍蛙兵、5566全部當過兵、言承旭曾屬海軍巡邏艦、賀一航曾屬神龍小組。
