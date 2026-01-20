我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賓賓哥（如圖）被問到員工年終是否受到影響？強調「員工是無辜的，不會砍員工薪水」。（圖／泰霸團隊提供）

網紅「賓賓哥」近來被指斂財、高價賣佛牌，海撈上億元，今（20）日受訪時他正面回應，直言遭他人抹黑造謠，「真的海撈上億的話，以我現在的狀況寧可退休」，更透露去年（2025年）賠了700萬。另外，賓賓哥表示由於大環境不景氣，因此近期會暫停直播，但還是會拿老本出來做公益，直呼：「之前賺的都吐出來了。」被問到員工年終是否受到影響？賓賓哥表示員工是無辜的，今年打算發出約200萬的年終獎金。賓賓哥自去年起爭議連連，他受訪時無奈表示遭有心人士惡意抹黑、攻擊，被問到直播生意是否受到影響，賓賓哥回應粉絲凝聚力很好，銷量未受到影響，但因為網路生意不好做，再加上遭人惡意退貨，去年共賠了700萬，坦言是賠最多的一年。賓賓哥提到，近期會暫停直播賣貨，但長期投身公益的他，表示公益的部分仍會繼續做，可能會有些人質疑：「你停播沒賺錢怎麼繼續幫忙？」對此，賓賓哥回應接下來就是燒老本，「之前賺的都吐出來」。即將迎來農曆過年，被問到員工年終是否受到影響？賓賓哥強調「員工是無辜的，不會砍員工薪水」，透露今年會準備約200萬，員工有15個，會依照年資、個人表現等發放。賓賓哥從最初投入公益至今約一年半時間，累計協助個案已超過200件，實際投入的公益金額約近新台幣400萬元，涵蓋急難救助、弱勢家庭支持及多項社會關懷行動。他強調，這些成果並非一蹴可幾，而是仰賴許多善心夥伴長期默默支持，才能一步一腳印完成。