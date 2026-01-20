我是廣告 請繼續往下閱讀

2026即將舉行地方首長選舉，國民黨新北市長人選尚未底定，呼聲較高的人選包括台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然，民進黨人選則是立委蘇巧慧。根據《TVBS》今（20）日公布的最新民調結果，最終若是李四川對上蘇巧慧，李四川將以47％大幅領先蘇巧慧達15％，關鍵的中間選民則有27％支持李四川。對此，蘇巧慧表示，從團隊自己掌握的民調，還有各家媒體的民調都可以看到，差距已經在個位數之間。《TVBS民調中心》今公布，如果國民黨與民眾黨合作，共同推派李四川對決蘇巧慧，，另有20%民眾沒有意見。然而，若藍白合共同推派劉和然或民眾黨主席黃國昌，2人目前支持度則皆低於蘇巧慧，分別落後9個百分點及6個百分點。對此，蘇巧慧表示，從團隊自己掌握的民調，還有各家媒體的民調都可以看到，差距已經在個位數之間，不過，各項民調她都會列作參考，會全力衝刺，把長跑當作短跑，每天都努力以勤跑基層，推出好的政見，在2026這場選舉帶領新北隊迎向勝利。本次調查是TVBS民意調查中心於115年1月6日至16日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1216位20歲以上新北市民，其中拒訪為219位，拒訪率為18.0%，最後成功訪問有效樣本997位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。原始問卷及詳細交叉表請上網：www.tvbs.com.tw/poll-center