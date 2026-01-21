1月21日國際擁抱日（National Hugging Day），根據星巴克官網，今（21）日全台門市「買一送一」再喝一天咖啡優惠，擁抱你我好友分享日大杯55元起、星冰樂只要62.5元；緣定威尼斯愛Sharing指定商品還有8折優惠。CoCo都可表示，周三好友日「冬韻擂焙珍奶第二杯0元」，買一送一手搖飲料優惠別錯過。
星巴克：國際擁抱日「買一送一」咖啡優惠！大杯星冰樂62.5元
星巴克1月21日國際擁抱日「買一送一」擁抱你我好友分享日來了！星巴克表示，今1月21日（三）11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。半價咖啡優惠再喝9小時。
《NOWNEWS今日新聞》記者試算推薦飲料優惠價格：
◾️最便宜咖啡57.5元！美式咖啡 2杯原價115元
◾️最便宜那堤一杯70元！那堤 2杯原價140元
◾️最便宜星冰樂一杯62.5元！香草風味星冰樂 2杯原價125元
◾️最便宜星沁爽一杯55元！草莓巴西莓檸檬風味星沁爽 2杯原價110元
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
星巴克：全台門市8折優惠！緣定威尼斯愛Sharing指定商品
星巴克表示，即日起至2月15日（日），活動期間購買愛Sharing系列指定商品乙件即享8折優惠。
指定商品包括：威尼斯狂歡馬克杯、威尼斯璀璨馬克杯、威尼斯藝境馬克杯、狂歡面具小熊馬克杯、威尼斯夜色隨身瓶、威尼斯面具小熊吊飾、威尼斯面具小熊鑰匙圈、深藍直紋肩背提袋、貢多拉船夫小熊手機掛繩組、義式水果軟糖旋轉音樂盒、星巴克焦糖義式脆餅罐、義式可可脆片奶油餅乾提盒。
提醒大家，本活動不適用於外送外賣、預訂、行動預點服務與星巴克典藏Dream Plaza台北門市；指定商品依門市現場庫存為主，數量有限售完為止；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；凡參與本活動，即視同承認及接受本活動注意事項及相關規定，詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
CoCo都可：冬韻擂焙珍奶買一送一！周三好友日手搖飲料優惠
手搖飲料CoCo都可表示，今1月21日周三好友日限定，於官方LINE領優惠券、CoCo都可訂線上點單自取，憑券可享大杯「冬韻擂焙珍奶 第二杯10元」，相當於珍奶買一送一！
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好，2杯冬韻擂焙珍奶70元一日限定優惠價、平均一杯35元；官方推薦，這款跟奶喝溫的特別療癒。
提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用；商場門市／部分門市不配合。
資料來源：星巴克、CoCo都可
